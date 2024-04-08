Vali Baruş ve Başkan Başdeğirmen Arasında İşbirliği Vurgusu

Isparta'da 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası yeniden Belediye Başkanı seçilen Şükrü Başdeğirmen, beraberindeki Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte Vali Aydın Baruş'u ziyaret etti. Valilik ziyaretinde Vali Baruş, konuklarına yeni dönemlerinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, seçim sürecindeki centilmence yarışı ve demokrasinin önemini vurguladı.Vali Baruş'un konuşmasında özellikle Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerine görevlerinde başarılar dileyerek, yerel yönetimle uyum içinde şehrin geleceğini şekillendirmeye hazır olduklarını belirtti. Başdeğirmen ise, seçim sürecindeki desteklerinden dolayı tüm kamu kurumlarına teşekkür ederek, yeni dönemde de Isparta'ya hizmet etmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.Vali Baruş, ziyarette yeni seçilen Belediye Meclis Üyeleriyle tek tek tanışarak görevlerinde başarılar diledi. Bu samimi ziyaret, şehrin yönetiminde iş birliğinin önemini bir kez daha vurguladı ve gelecek için umut verici bir işbirliği sinyali verdi.