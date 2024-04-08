Devlet, 11 Bin 169 Kişiye İş Fırsatı Sunuyor

Türkiye'nin önde gelen devlet kurumları, geniş kapsamlı bir istihdam hamlesiyle 11.169 yeni personel alacaklarını duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eti Maden, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Yükseköğretim Kurulu, bu alımlarla kadrolarını güçlendirerek personel açığını kapatmayı hedefliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Gelir idaresi bünyesinde görev yapacak 1271 Gelir Uzman Yardımcısı için başvurular devam ediyor. Ayrıntılar bakanlığın resmi web sitesinde.

Gelir idaresi bünyesinde görev yapacak 1271 Gelir Uzman Yardımcısı için başvurular devam ediyor. Ayrıntılar bakanlığın resmi web sitesinde. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü: 218 yeni kadro için personel alımı yapacak. Başvuru şartları ve zamanlaması kurumun resmi bildirimlerinde yer alıyor.

218 yeni kadro için personel alımı yapacak. Başvuru şartları ve zamanlaması kurumun resmi bildirimlerinde yer alıyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK): 46 yeni çalışan alımı yapacak.

46 yeni çalışan alımı yapacak. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı: Mersin bölgesinde 31 daimi işçi alımı yapacak.

Mersin bölgesinde 31 daimi işçi alımı yapacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Diğer Kurumlar: YÖK ve diğer kurumlar farklı pozisyonlarda toplam 112 personel alacak.

Başvuru süreçlerini takip etmek ve güncel bilgilere ulaşmak için adaylar ilgili kurumların resmi web sitelerini düzenli olarak kontrol etmelidir. Bu alımlar, hem adaylara devlet kurumlarında kariyer fırsatı sunarken hem de kurumların nitelikli personel ihtiyacını karşılamasına olanak tanıyacak.