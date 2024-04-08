 **Senirkent’te Komşuluk Kültürü Ramazan Ayında Yaşatılıyor**

****Senirkent İlçesi Yeni Mahalle sakinleri, geleneksel olarak her Ramazan ayında düzenlenen iftar programıyla bir araya gelerek komşuluk kültürünü yaşatıyorlar. Senirkent Yeni Mahalle Buluşması adı verilen etkinlik, bu yıl 6 Nisan 2024 tarihinde Mahalledeki Turan İlkokulu salonunda gerçekleştirildi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı programda, komşuluk bağları güçlendirildi ve anılar tazelendi.Programın açılışında konuşan Şaban İliksiz, komşuluk kültürünün önemine vurgu yaparak, geçmişten günümüze aktarılan bu geleneğin devam etmesinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, programın sonunda Mahalle sakinleri arasında köfte ikramlı bir etkinlik düzenlenmesi planlandığını belirtti.Program boyunca, Ramazan ayı boyunca indirilen hatim dualarıyla geçmişlerin ruhlarına dua edildi. Teravih namazının ardından çaylar içilip hoş sohbetler gerçekleştirilirken, mahalle sakinleri bir araya gelerek anılarını tazeledi. Bu tür etkinliklerin, komşuluk ilişkilerini güçlendirmek ve birlikte zaman geçirmek için önemli olduğu vurgulandı.Senirkent Yeni Mahalle Buluşması, geçmişten günümüze aktarılan ve gelecek nesillere taşınması gereken bir geleneği yaşatmanın yanı sıra, mahalle sakinlerinin bir araya gelip birlikte vakit geçirmelerine de olanak tanıyor.