"Soğuk ve Yağışlı Hava Alarmı: Meteoroloji'den Bölgeye Uyarı!"

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, 06.01.2024 (Pazar) gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin, bölgemizi etkisi altına alacağını duyurdu.

Başlama zamanı 06:00 TSİ, bitiş zamanı 11.01.2024 18:00 TSİ olarak belirlenen bu dönemde, kıyı kesimlerde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, iç kesimlerde yağmur ve sağanak olarak görülecek. 09.01.2024 (Salı) günü akşam saatlerinden itibaren ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

10.01.2024 Çarşamba gününden itibaren ise hava sıcaklıklarında 4 ila 6 derecelik bir azalma öngörülüyor. Rüzgârın, Pazar ve Pazartesi günleri güney ve batı yönlerden fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (62-89 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olumsuzluklara karşı erken uyarılara ve meteorolojik tahminlere dikkat çekerek, halkın tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Güncel bilgiler için "mgm.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama, Meteorolojinin Sesi Radyosu ve sosyal medya hesapları üzerinden takip yapılması öneriliyor.

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ