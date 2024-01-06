Isparta'da Hırsızlık Olayı

"Jandarmanın Hızlı Müdahalesiyle Kayı Köyü Hırsızlık Olayı Çözüme Kavuştu: Şüpheliler Gözaltına Alındı!"

İsparta Merkez ilçesine bağlı Kayı köyünde, 04 Ocak 2024 tarihinde meydana gelen bir hırsızlık olayı sonucunda, F.C. ve A.T. isimli vatandaşlara ait evlerden muhtelif bakır kazan, tencere ve mutfak gereçleri çalınmıştır.Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından gerçekleştirilen titiz çalışma ve detaylı araştırmalar sonucunda, hırsızlık olayının T.D. ve Z.D. isimli şüpheli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Olayın ardından şüpheliler, gözaltına alınarak adalet önüne çıkarılacaklardır.Emniyet güçlerinin başarılı operasyonu neticesinde, olayda çalınan eşyaların yaklaşık 25.000 TL değerinde olduğu belirlenmiş ve söz konusu malzemeler, sahiplerine güvenli bir şekilde teslim edilmiştir.İsparta İl Jandarma Komutanlığı olarak, vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanması için titizlikle çalışmalara devam edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.