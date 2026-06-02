WMO'dan El Nino Uyarısı: Dünya Acil Harekete Geçmeli

Dünya Meteoroloji Örgütü, önümüzdeki aylarda güçlü bir El Nino olayının yaşanma ihtimalinin yüzde 80'e ulaştığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise El Nino'nun, iklim krizinin etkilerini daha da ağırlaştıracağı uyarısında bulundu.



Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), küresel hava koşullarını etkileyen El Nino fenomenine ilişkin dikkat çeken bir rapor yayımladı. Raporda, Haziran-Ağustos 2026 döneminde El Nino hava olayının gerçekleşme ihtimalinin yüzde 80 seviyesinde olduğu belirtilirken, etkilerinin kasım ayına kadar sürmesinin yüksek olasılık taşıdığı ifade edildi.

WMO'nun değerlendirmesine göre Tropikal Pasifik'te deniz yüzeyi sıcaklıkları hızla yükseliyor. Özellikle okyanusun yüzey altındaki sıcak su rezervlerinin, El Nino koşullarını beslediği ve önümüzdeki aylarda küresel sıcaklıklar üzerinde önemli etkiler oluşturabileceği vurgulandı.

Raporda, El Nino'nun yalnızca sıcaklık artışına neden olmayacağı, aynı zamanda dünya genelinde yağış düzenlerini değiştirebileceği, bazı bölgelerde kuraklığı artırırken bazı bölgelerde ise aşırı yağış ve sel riskini yükseltebileceği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, dünyanın yeni bir iklim alarmıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Guterres, El Nino'nun küresel ısınmanın etkilerini daha da artıracağını belirterek ülkeleri acil iklim eylemine çağırdı.

Guterres, fosil yakıt kullanımının azaltılması, yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırılması ve erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo ise hükümetlerin ve ilgili kurumların güçlü bir El Nino senaryosuna hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Saulo, El Nino'nun kuraklıkları şiddetlendirebileceğini, aşırı yağış olaylarını artırabileceğini ve hem karada hem de okyanuslarda sıcak hava dalgalarının daha sık görülmesine yol açabileceğini ifade etti.

Uzmanlar, 2023-2024 döneminde yaşanan El Nino'nun son yılların en güçlü olaylarından biri olduğunu hatırlatırken, yeni dönemde oluşabilecek güçlü bir El Nino'nun iklim üzerindeki baskıyı daha da artırabileceği görüşünde birleşiyor.

Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen El Nino, dünya genelinde sıcaklıkların yükselmesine neden olan doğal bir iklim olayı olarak biliniyor. Bunun karşıtı olan La Nina ise daha serin hava koşullarının oluşmasına katkı sağlıyor. Uzmanlar, önümüzdeki aylarda El Nino'nun gelişiminin yakından takip edileceğini belirtiyor.