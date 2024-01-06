SDÜ Hayvanları Koruma Topluluğu, Başkan Şükrü Başdeğirmen'i Ziyaret Ett

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hayvanları Koruma Topluluğu (HAY-KOR) gönüllü akademisyen ve öğrencileri, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. Topluluk üyeleri, Başkan Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen'e gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederken, sokak hayvanları konusundaki iş birliği fırsatları ele alındı.SDÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve HAY-KOR danışmanı Prof. Dr. Duygu Kumbul, Isparta'nın sokak hayvanları konusundaki durumunun diğer şehirlere göre çok iyi olduğunu vurgularken, Başkan Başdeğirmen'in hayvan sevgisini öne çıkardı. Belediye Başkanı ve eşi, hayvanların bakımı ve kısırlaştırılması konusundaki çabalarından ötürü övgü aldı.Başkan Başdeğirmen, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, hayvan barınağı alanını geliştirerek büyüttüklerini, hayvan hastanesi kurduklarını ve içerisinde röntgen, ameliyat gibi hizmetlerin verilebileceği bir tesis oluşturduklarını belirtti. Ayrıca, Isparta'da yaklaşık 6,500-7,000 arasında sokak köpeği olduğunu ve bugüne kadar 7,000 kısırlaştırma gerçekleştirdiklerini ifade etti.Ziyaretin sonunda Başkan Başdeğirmen, SDÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve HAY-KOR danışmanı Prof. Dr. Duygu Kumbul'a teşekkür ederek, günün anısına bir gül tablosu hediye etti. Akademisyenler ve öğrenciler, Başkan Başdeğirmen'e şehre kazandırdığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, Başdeğirmen'in yönetim anlayışını ve hayvan sevgisini takdir ettiklerini belirttiler.