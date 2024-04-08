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SGK Uzmanı: Bayramda Çalışanların Mesai Ücreti Belli Oldu

SGK Uzmanı: Bayramda Çalışanların Mesai Ücreti Belli Oldu
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SGK Uzmanı: Bayramda Çalışanların Mesai Ücreti Belli Oldu
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, bayramda çalışanların mesai ücretlerini hesaplayarak sosyal medya hesabından paylaştı. 2024 Ramazan Bayramı'nın 10-12 Nisan tarihlerinde olacağını belirten Erdursun, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından çalışanların ne kadar mesai ücreti alacaklarını açıkladı.
Özel sektör çalışanlarının bayram tatilinden faydalanamayacağını vurgulayan Erdursun, bayram tatilinin toplamda arefe günü dahil olmak üzere 3.5 gün süreceğini ifade etti. Asgari ücretle çalışan bir kişinin günlük ücretinin net 566,74 TL olduğunu belirten Erdursun, bayramda 3.5 gün tam çalışan kişinin normal ücretine ilave olarak yaklaşık 1.983,58 TL mesai ücreti alacağını söyledi.
Net 30 bin TL ücretle çalışan bir kişinin ise ilave olarak 3.500 TL mesai ücreti alacağını belirten Erdursun, bayram çalışmalarında mesai hesabının normal ücrete ilave bir ücret olarak uygulanacağını vurguladı.

 
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