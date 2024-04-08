Bakanlık Duyurdu: Artık Ücretsiz!

Bakanlık Duyurdu: Nüfus ve Ehliyet Birleşti, Artık Ücretsiz!

İçişleri Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle, milyonlarca vatandaşın ilgisini çeken bir değişiklik gerçekleşti. Yapılan duyuru sonrasında vatandaşlar Nüfus Müdürlüğü'ne akın etti. Artık, nüfus ve ehliyet işlemleri tamamen ücretsiz hale getirildi.

Yeni düzenlemeye göre, cüzdanınızda birden fazla kart taşımanıza gerek kalmayacak. TC kimlik kartı ve ehliyeti tek bir kartta birleştirmeniz mümkün olacak. Bu uygulamadan yararlanmak için Nüfus Müdürlüğü'ne başvurmanız yeterli olacak. İşlem sadece 5 dakika sürüyor ve tüm kartlarınız birleşmiş oluyor.

Nüfus Müdürlüğü'nden randevu alarak bu iki kartı birleştirebilirsiniz. İşlemler için öncelikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün randevu sayfasını ziyaret etmeniz gerekiyor.

Yeni kimlik kartı ve ehliyetiniz varsa herhangi bir belgeye ihtiyaç olmadan birleştirme işlemi yapılabilir. Ancak eski ehliyetiniz varsa öncelikle yeni ehliyet almanız gerekmektedir.

Yapılan düzenleme ile yeni kimlik başvurusunda 37 TL harç bedelinin ödenmesi ve son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğrafın ibraz edilmesi gerekiyor. Yenileme işlemleri sırasında eski ehliyet veya kimliğinizin yanınızda bulunması da önemlidir.

Bu işlemler sonucunda birleştirme işlemi gerçekleştirilerek yeni kimlik ve ehliyetiniz adresinize gönderilecek. Artık cüzdanınızda hem ehliyet hem de TC Kimlik kartı taşımanıza gerek kalmayacak. İki kartı birleştirmek için Nüfus Müdürlüğü'nden randevu almanız yeterli olacak.

Kimlik ve Ehliyet Birleştirme İşlemi Nasıl Yapılır?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Randevu Al sayfasını ziyaret edin. "TC Kimlik Kartına Sürücü Belgesi Ekleme" seçeneğine tıklayın. Çıkan ekranı onaylayın ve kişisel bilgilerinizi girin. İl ve ilçe seçiminizi yapın. Adına randevu alınan kişiyi seçin. Randevu saatinizi belirleyin.

Hangi Belgeler Gerekli?

Eğer yeni kimlik kartı ve yeni sürücü belgesi bulunuyorsa, kimlik ile ehliyet birleştirme işlemi için herhangi bir belgeye ihtiyaç yoktur. Yeni kimliği ve yeni ehliyeti yetkiliye verdikten sonra birleştirme işlemi gerçekleştirilecektir. Birleştirme işlemi tamamlandıktan sonra, yeni kimlik birkaç gün içinde adresinize gönderilecektir.