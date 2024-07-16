SGK Başuzmanı Acı Tabloyu Açıkladı: Kök Maaşı 10 Bin TL Olan 27 TL Zam Aldı

Bugün milyonlarca emeklinin bekleyişi sona erdi ve en düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12.500 TL'ye yükseltildi.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber TV'de yeni düzenleme hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Karakaş'ın değerlendirmeleri şöyle:

"Bugün yapılan düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12.500 TL'ye çıkarıldı. Ancak bu zamla ilgili satır aralarında dikkate değer detaylar var. Öncelikle, 2019 yılına kadar 'kök maaş' kavramı kullanılmıyordu.

Kök maaş nedir?

Kök maaş, SGK'nın verdiği asgari maaştır. Örneğin, bir kişinin kök maaşı 5.600 TL ise, yeni düzenlemeyle bu maaş 12.500 TL'ye yükseldi. Dolayısıyla hazine, bu kişiye yaklaşık 6.000 TL kadar sosyal yardımda bulunmuş oldu. Ancak kök maaşı 10.000 TL olan birinin bu zamla aldığı destek sadece 27 TL'ye denk geliyor. Bu durumda, çok çalışan ve yıllarca prim ödeyenler dezavantajlı duruma düşüyor.

Geçmişte ne olmuştu?

2023 yılında en düşük emekli maaşını 7.500 TL'ye çıkarmıştık. Ancak bu sorun, bugün de tam olarak çözülemedi. Bu durumun ciddi sonuçları olabilir; çünkü 25 yıl prim ödeyen bir kişi ile 10 yıl prim ödeyenin aynı maaşı alması adil bir yaklaşım değil.

Yeni düzenlemenin etkileri:

Yeni düzenlemeyle 3 milyon 700 bin kişiye 2.500 TL'nin altında zam yapılmayacak. Kök maaşı 10.000 TL olanlar sadece 27 TL zam almış oldu. Ancak kök maaşı 4.700 TL ile 5.750 TL olanlar, maaşlarını iki katından fazla artırarak 12.500 TL'ye ulaştırdık.

Bu zam emeklilere nasıl yansıyacak sorusuna cevap verirken, 7.800 TL ve 9.000 TL arasında değişen kök maaşı olanların bir kısmının 50 TL, bir kısmının ise bin TL ile 1.500 TL arasında zam aldığını görmekteyiz."