### Bunu Yapan Kiracı Yandı! Bir Anda Kapı Dışarı Olabilirsiniz



Ev sahiplerinin yeni oyunu, kiracıların elini kolunu bağlıyor. Dikkat etmeyen evsiz kalabilir.



Kiracılarını çıkarmak isteyen ev sahiplerinin bulduğu yöntem, pek çok kişinin bir anda evsiz kalmasına neden olabilir. Bu yüzden kira sözleşmesi yaparken bir detaya dikkat etmek gerekiyor.



Yasalar kapsamında genellikle ev sahiplerinin kiracıları hemen tahliye edebilmelerinin basit bir yolu olmuyor.



Kira sözleşmesi son bulsa da tahliye talep edemiyor. Arada büyük anlaşmazlıklar ya da bazı imzalar olması gerekiyor. Kiracıların bu detayları tamamen bilmesi şart; yoksa bir anda evsiz kalabilirsiniz.



Ev sahiplerinin son dönemlerde sıklıkla uygulamaya koyduğu ve kiracıları zor durumda bırakan tahliye taahhütnameleri, büyük bir risk taşıyor.



Kiracıların, ev sahibinin isteği üzerine boş tarihli tahliye taahhütnamesine imza atmaları, beklenmedik problemlere yol açabiliyor. Bu durum, kiracıların aniden evsiz kalmasına neden olabiliyor.



Avukat Zafer İşeri, bu tür sözleşmelere dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyarıyor. İşeri, özellikle boş tarihli sözleşmelerin büyük bir tuzak olduğunu ve kiracıların bu tuzağa düşmemeleri için detaylı bilgi sahibi olmaları gerektiğini belirtiyor.



Son aylarda, ev sahipleri tarafından kiracılara bu tip sözleşmelerin dayatılması, kiracıların evlerinde huzursuz bir şekilde oturmalarına sebep oluyor.



#### Tarihi Kendisi Belirliyor

Avukat Zafer İşeri, tahliye taahhütnamesinin kira sözleşmesiyle birlikte aynı tarihte imzalansa bile geçersiz sayıldığı durumları açıkladı. İşeri, bu durumu fırsat bilen ev sahiplerinin ve emlakçıların kiracılara tarih alanı boş olan taahhütname imzalattırdıklarını, ardından tarihleri kiracıların iradesi dışında doldurduklarını söyledi.



Tahliye taahhütnamelerinde onay tarihi ve bir de evden çıkış tarihi bölümleri yer alıyor. Kiracıların, tarih alanları boş taahhütnameye imza atmamaları ve buna dikkat etmeleri gerekiyor.



Eğer mahkeme kararına bile gerek duymadan icra yoluyla evden çıkarılmak istemiyorsanız buna dikkat etmelisiniz. Öte yandan İşeri, aynı tarihte imzalanan taahhütnamenin neden geçersiz sayıldığını da şu şekilde açıkladı: "Tahliye taahhütnamelerinde karşılıklı irade esas alınır. Tek tarafın kararıyla yapılan bu tür sözleşmeleri 'irade sakatlaması' olarak tanımlıyoruz. Bu sözleşmeler, tek tarafın dayatmasıyla imzalandığı için mahkemelerce geçerli kabul edilmiyor. İrade sakatlaması durumu, 'hata', 'hile', 'zorlama' ya da 'aşırı yararlanma' unsurları ile gerçekleşebilir. Bahsettiğimiz konudaki irade sakatlaması 'zorlama'ya giriyor."



Boş tarihli taahhütnameye imza atan vatandaşların endişelenmemelerini söyleyen İşeri, haklarını bilen kiracıların bu durumdan nasıl kurtulabileceklerini de açıkladı. İmzalanan taahhütname kiracının iradesi dışında ileri tarihte gibi düzenlenmişse kiracı suç beyanında bulunarak ve "ben bilmeden imza attım" deme hakları oluyor.