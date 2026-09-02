Anadolu Mahallesi’nde iki motosiklet kazası: 2 yaralı

2 sürücü yaralandı

Isparta’nın Anadolu Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen iki ayrı motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette seyir halinde bulunan iki motosiklet kazaya karıştı. Motosikletlerden birinde 2 kadın, diğerinde ise 2 erkek bulunuyordu.Kazalarda motosiklet sürücüleriyaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.Kazaların ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.