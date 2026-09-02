Isparta’daki çiftçilerin dikkatine: 2027 ÇKS başvuruları başladı

2027 ÇKS başvuruları başladı: Son tarih 31 Aralık

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor

Fiziki başvuru seçeneği de bulunuyor

Son başvuru tarihi 31 Aralık 2026

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2027 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının başladığını duyurdu. Üreticilerin tarımsal desteklerden yararlanabilmesi açısından önem taşıyan başvurular için son tariholarak açıklandı.Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre üreticiler, 2027 yılı ÇKS başvurularınıgerçekleştirebiliyor.Daha önce ÇKS kaydı bulunan üreticiler, kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden yenileyebilecek.Başvurular yalnızca internet üzerinden gerçekleştirilmiyor. Üreticiler, gerekli işlemler için bağlı bulunduklarıde başvurabilecek.Fiziki başvurularda gerekli bilgi ve veri giriş işlemleri ilgili müdürlükler tarafından yürütülecek.2027 yılı ÇKS başvurularında üreticilerin işlemlerinitamamlamaları gerekiyor.Yetkililer, başvuru sürecinde herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için üreticilerin işlemlerini son güne bırakmamaları ve detaylı bilgi için İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleriyle iletişime geçmeleri gerektiğini belirtiyor.