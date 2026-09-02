Isparta’daki çiftçilerin dikkatine: 2027 ÇKS başvuruları başladı

Isparta’daki çiftçilerin dikkatine: 2027 ÇKS başvuruları başladı
ISPARTA
G.Tarihi: 01.09.2026 17:04
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2027 ÇKS başvuruları başladı: Son tarih 31 Aralık

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2027 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının başladığını duyurdu. Üreticilerin tarımsal desteklerden yararlanabilmesi açısından önem taşıyan başvurular için son tarih 31 Aralık 2026 olarak açıklandı.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre üreticiler, 2027 yılı ÇKS başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor.
Daha önce ÇKS kaydı bulunan üreticiler, kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden yenileyebilecek.

Fiziki başvuru seçeneği de bulunuyor

Başvurular yalnızca internet üzerinden gerçekleştirilmiyor. Üreticiler, gerekli işlemler için bağlı bulundukları İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine de başvurabilecek.
Fiziki başvurularda gerekli bilgi ve veri giriş işlemleri ilgili müdürlükler tarafından yürütülecek.

Son başvuru tarihi 31 Aralık 2026

2027 yılı ÇKS başvurularında üreticilerin işlemlerini 31 Aralık 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.
Yetkililer, başvuru sürecinde herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için üreticilerin işlemlerini son güne bırakmamaları ve detaylı bilgi için İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleriyle iletişime geçmeleri gerektiğini belirtiyor.
Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün duyurusunda ayrıca üreticilere “ÇKS” ve “Çiftçi Kayıt Sistemi” başlıkları altında bilgilendirme yapıldı.

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