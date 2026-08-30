Isparta’dan İktidara Yüksek Sesli Çağrı: "Kamu Çalışanına Ek Zam ve Refah Payı Şart!"

Isparta’dan İktidara Yüksek Sesli Çağrı: "Kamu Çalışanına Ek Zam ve Refah Payı Şart!"
ISPARTA
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Türk Kamu-Sen’den İktidara Çağrı: "Maaş Sistemi Güncellenmeli, Ek Zam ve Refah Payı Şart"
 
Türkiye Kamu-Sen Isparta İl Temsilcisi Hilmi Yılmaz, kamu çalışanlarının biriken sorunları ve maaş sistemindeki yetersizlikler üzerine sert açıklamalarda bulundu. Maaş sistemine bir an evvel düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, ek zam ve refah payı verilmediği sürece kamu görevlilerinin alım gücünün hızla erimeye devam edeceğini belirtti.
 
"Sorunlar Arttı, Sözler Beklemede"
 
Kamu çalışanlarının sorunlarının çığ gibi büyüdüğünü ifade eden Hilmi Yılmaz, verilip de tutulmayan sözleri ve çözüm bekleyen başlıkları şu şekilde sıraladı:
 
  • 3600 Ek Gösterge: 1. dereceye gelen tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge sözü verilmesine rağmen uygulamanın halen beklemede olduğu vurgulandı.
  • Vergi Dilimi Adaletsizliği: Maaşlara yapılan zamların erken girilen vergi dilimleri nedeniyle eridiği ve doğrudan kesintilere gittiği ifade edildi.
  • Bayram İkramiyesi ve Ek Ödeme: Kamu görevlilerine bayram ikramiyesi verilmediği, emeklilere ise ilave ek ödemelerin yansıtılmadığı dile getirildi.
"Yeni Bir Kamu Personel Rejimi Şart"
 
Tüm bu sorunların toptan çözüme kavuşturulması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, yeni bir kamu personel rejimiyle birlikte maaş sisteminin acilen değiştirilmesi ve güncellenmesi çağrısında bulundu.
 
Ek zam ve refah payının kaçınılmaz bir ihtiyaç haline geldiğini belirten Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Hilmi Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
 
"Maaşlar yetersizdir; ek zam bir an önce verilmeli, ek zamla da kalınmayıp refah payı ile takviye edilmelidir. Eğer refah payı ve ek zam olmazsa kamu görevlileri her geçen gün zorlanacak ve geçim sıkıntısı yaşamaya devam edecektir. Türkiye Kamu-Sen olarak sorunlar çözülene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."
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