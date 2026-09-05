Isparta’da balık sezonu başladı: Kaya Balık’ta tezgâhlar şenlendi

Yeni sezonun ilk günlerinde taze balık arayanların adresi belli oldu. Kaya Balık, deniz ve tatlı su balıklarından oluşan zengin ürün çeşitliliğiyle Isparta’da balık severleri ağırlıyor.

Isparta’da balık sezonunun başlamasıyla birlikte tezgâhlarda hareketlilik yaşanıyor. Yeni Çarşamba Pazarı’nda hizmet veren Kaya Balık, sezonun ilk günlerinde taze balık çeşitleriyle müşterilerini karşılıyor.

Balık severlerin yakından takip ettiği işletmede, farklı damak zevklerine hitap eden deniz ve tatlı su balıkları satışa sunuluyor. Tazeliği ve ürün çeşitliliğiyle öne çıkan Kaya Balık, sofralarına balık taşımak isteyenlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Balık severlere farklı seçenekler

Kaya Balık’ta müşteriler, tercihine göre temizlenmiş bütün balık satın alabiliyor. Dileyenler ise balığın hazırlanıp pişirilmiş halini tercih ederek ızgara, tava veya ekmek arası seçeneklerinden yararlanabiliyor.

Özellikle yoğun tempoda çalışan ve pratik bir öğün arayanlar için ekmek arası balık seçeneği de dikkat çekiyor. Taze balığın lezzetini farklı sunumlarla deneyimlemek isteyenler, işletmenin tezgâhlarında kendilerine uygun alternatifi bulabiliyor.

“En tazesi denizden sonra bizde”

Tazelik anlayışını ön planda tutan Kaya Balık, yeni sezonda da kaliteli ürünleri müşterileriyle buluşturmayı hedefliyor. İşletmenin sloganı ise bu iddiayı özetliyor:

“En tazesi denizden sonra bizde!”

Sezon boyunca balık alışverişi yapmak veya pişmiş balık lezzetlerini denemek isteyenler için Kaya Balık, Isparta’da değerlendirilebilecek adreslerden biri olarak öne çıkıyor.

Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No:9, Isparta

WhatsApp: 0530 072 21 80

Telefon: 0246 220 20 70

Taze balık, farklı pişirme seçenekleri ve zengin ürün çeşitliliğiyle Kaya Balık’ta yeni sezon başladı.



