Isparta’da Korkutan Kaza: Su İçerken Boğazına Kaçtı, Araç Yan Yattı







Isparta’da öğle saatlerinde Eğirdir ana yolu üzerinde meydana gelen trafik kazası korkuttu.Kaza,meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki sürücü araç kullandığı sırada su içti. Suyun boğazına kaçması üzerine panik yaşayan sürücü, direksiyon hâkimiyetini kaybetti.Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonraİhbar üzerine bölgeye sağlık ve diğer ekipler sevk edildi. Kazadaöğrenildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza sonrası araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.