Isparta’da okullarda yeni dönem öncesi hazırlıklar hızlandı

Isparta’da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala okullarda hazırlık çalışmaları hız kazandı. İl Millî Eğitim Müdürü Recai Ocak, farklı okulları ziyaret ederek eğitim ortamlarını ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Yeni eğitim döneminde öğrencilerin daha güvenli ve uygun koşullarda eğitim alabilmesi amacıyla kent genelindeki okullarda bakım, onarım ve fiziki düzenleme çalışmaları sürdürülüyor.

Okullardaki çalışmalar yerinde incelendi

İl Millî Eğitim Müdürü Recai Ocak’ın inceleme programında İstanbul Ticaret Odası Şehit Mustafa Gözütok Ortaokulu, Şehit Komiser Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulu ve Alaybeyoğlu İlkokulu yer aldı.

Okullarda yürütülen çalışmalar hakkında yöneticilerden bilgi alan Ocak, sınıflar, ortak kullanım alanları ve öğrencilerin kullanımına sunulacak bölümlerde incelemelerde bulundu.

Okula 898 metrekarelik kapalı spor salonu

Ziyaret programında öne çıkan çalışmalardan biri, İstanbul Ticaret Odası Şehit Mustafa Gözütok Ortaokulu’nda yapımı devam eden kapalı spor salonu oldu.

Isparta Belediyesi tarafından sürdürülen projenin yaklaşık 898,5 metrekare büyüklüğünde olacağı belirtildi. 96 kişilik seyirci kapasitesine sahip olması planlanan salonda basketbol ve voleybol sahalarının yanı sıra giyinme odaları ile yönetici odalarının da bulunacağı kaydedildi.

Spor alanlarının kullanımı kolaylaşacak

Şehit Komiser Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulu’nda ise okul bahçesindeki çok amaçlı spor sahasında gerçekleştirilen yenileme ve üzerinin kapatılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Yapılan düzenlemelerle öğrencilerin sportif faaliyetlerini daha elverişli koşullarda gerçekleştirmeleri hedefleniyor.

Alaybeyoğlu İlkokulu’nda son hazırlıklar

Programın bir diğer adresi Alaybeyoğlu İlkokulu oldu. Okulun sınıfları ve ortak kullanım alanlarını inceleyen Ocak, yöneticilerden yeni eğitim öğretim yılı öncesindeki hazırlıkların son durumu hakkında bilgi aldı.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerde, öğrencilerin yeni döneme güvenli, düzenli ve eğitim faaliyetlerine uygun ortamlarda başlamasının öncelikli olduğu vurgulandı.

Isparta’da yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala okullardaki hazırlıkların tamamlanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.