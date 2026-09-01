Uluborlu Belediyesi'nden Yaşam Kalitesini Artıran Çalışmalar...

Uluborlu Belediyesi'nden Yaşam Kalitesini Artıran Çalışmalar...
ISPARTA
G.Tarihi: 31.08.2026 22:13
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Uluborlu Belediyesi'nden Yaşam Kalitesini Artıran Çalışmalar: 5 Farklı Alanda Hizmet
 
Isparta’nın Uluborlu ilçesinde belediye ekipleri, ilçe halkının yaşam standartlarını yükseltmek ve ihtiyaçlarına hızlı çözümler üretmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Uluborlu Belediyesi tarafından 24-29 Ağustos tarihleri arasında 5 farklı alanda gerçekleştirilen faaliyetler, belediyenin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan özel bir videoyla kamuoyuna duyuruldu.
 
Hizmet Maratonunda Öne Çıkan Başlıklar
 
Uluborlu Belediyesi’nin sosyal medya paylaşımında yer alan ve bir haftalık süreçte tamamlanan çalışmalar şu şekilde sıralandı:
 
  • Çöp Konteynırı Temini: İlçenin temizlik altyapısını güçlendirmek amacıyla temin edilen yeni çöp konteynırları Uluborlu’ya ulaştırıldı.
  • İçme Suyu Hat Yenileme: İlçe sakinlerine daha kesintisiz ve sağlıklı su ulaştırmak adına içme suyu hatlarında yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.
  • Yol Tamirat Çalışmaları: Ulaşım konforunu ve güvenliğini sağlamak amacıyla yıpranan yollarda bakım ve tamirat işlemleri yapıldı.
  • Çevre Düzenlemeleri: İlçenin estetik görünümünü artırmaya yönelik çevre düzenleme ve peyzaj faaliyetleri yürütüldü.
  • Alt ve Üstyapı Bakım-Onarımı: İlçenin genel alt ve üstyapısında ihtiyaç duyulan noktalarda geniş kapsamlı bakım, onarım ve tamirat süreçleri tamamlandı.
"Şehrimizi Geleceğe Taşımaya Devam Ediyoruz"
 
Uluborlu Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda, ilçenin gelişimi için özveriyle çalışıldığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
 
"Uluborlu için canla başla çalışmaya, üretmeye ve şehrimizi geleceğe taşımaya devam ediyoruz."
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