Isparta’da ilçe yurtları yeni eğitim dönemine hazırlanıyor 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Isparta’daki öğrenci yurtlarında hazırlık çalışmaları sürüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Çağrı Kaya, ilçelerdeki yurtları ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Isparta’da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrenci yurtlarında hazırlıklar hız kazandı. Öğrencilerin yeni dönemde daha güvenli, düzenli ve konforlu ortamlarda barınabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar, ilçe yurtlarında da devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Çağrı Kaya, Atabey, Eğirdir, Yalvaç, Şarkikaraağaç, Uluborlu ve Keçiborlu ilçelerinde bulunan öğrenci yurtlarını ziyaret etti. Yurtlardaki hazırlıklar yerinde incelendi Gerçekleştirilen ziyaretlerde yurtların genel durumu, yeni eğitim dönemine yönelik hazırlıklar ve öğrencilerin ihtiyaçlarına ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

İl Müdürü Kaya, yurtlarda yürütülen hazırlıkları yerinde inceleyerek ilgili personelden bilgi aldı. Ziyaretlerle birlikte ilçelerdeki öğrenci barınma hizmetlerinin yeni döneme hazır hale getirilmesi hedefleniyor. Öğrenciler için yeni dönem hazırlığı Üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol üstlenen yurtlarda, eğitim öğretim yılı öncesi çalışmaların tamamlanması için hazırlıklar sürdürülüyor.

Isparta genelindeki yurtlarda devam eden çalışmaların, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde tamamlanması planlanıyor.