Isparta’nın Sanayi ve Ticari Potansiyeli Araştırıldı: 2 Yıllık Çalışma 2 Kitapla Taçlandı

Isparta’nın Sanayi ve Ticari Potansiyeli Araştırıldı: 2 Yıllık Çalışma 2 Kitapla Taçlandı
ISPARTA
G.Tarihi: 01.09.2026 17:20
374468 Okunma
0
Isparta’nın Sanayi ve Ticari Potansiyeli Araştırıldı: 2 Yıllık Çalışma 2 Kitapla Taçlandı
 
Fikir Isparta Topluluğu ve Kartaş Hazır Betonun destekleriyle yürütülen “Ekonomik, Sosyal, Kültürel, Siyasal ve Coğrafi Bağlamlarıyla Isparta’nın Sanayi ve Ticari Potansiyeli” başlıklı dev araştırma projesi tamamlandı. Prof. Dr. Hasan Güllüpunar’ın yürütücülüğünde; Doç. Dr. Serdar Gezer, Doç. Dr. Şakir Güler, Doç. Dr. Mutlu D. Güllüpunar ve Öğr. Gör. M. Fatih Ecevit tarafından hazırlanan 2 yıllık çalışmanın sonuçları iki ayrı kitap olarak yayımlandı.
 
23 Kanaat Önderi ve 1.030 Kişiyle Saha Çalışması
 
İki aşamalı olarak gerçekleştirilen bilimsel araştırmada kentin tüm dinamikleri mercek altına alındı:
 
  • Nitel Aşama: Isparta'nın iş, siyaset, sosyal ve kültürel hayatına yön vermiş 23 kanaat önderiyle mülakatlar yapıldı. Markalaşmadan insani kaynağa, tarımdan sanayiye, siyasi lobi gücünden doğal risklere kadar pek çok başlık incelendi.
  • Nicel Saha Çalışması: Mülakat verileri ışığında hazırlanan 100 soruluk form ile merkezde faaliyet gösteren esnaf, sanatkâr, KOBİ sahipleri, yöneticiler ve çalışanlardan oluşan 1.030 kişiyle yüz yüze görüşüldü.
Yunus Karabulut: "Isparta'nın Ticari Potansiyelini Güçlü Şekilde Kullanmalıyız"
 
Araştırmanın destekçisi Fikir Isparta Topluluğu ve Kartaş Hazır Beton Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Karabulut, Isparta’nın Türkiye’nin en eski Ticaret ve Sanayi Odalarından birine sahip olduğunu ve 1970’li yıllarda ülke ihracatının yaklaşık %8’ini karşıladığını hatırlattı.
 
Kentin geçmişteki ticari gücüne yeniden kavuşması gerektiğini belirten Karabulut, tarım, sanayi ve madencilik alanlarında katma değerli üretimin şart olduğunu vurguladı.
 
Kentin Geleceği İçin Bilimsel Altlık ve Stratejik Kaynak
 
Planlı kalkınmanın mevcut durumu doğru okumakla mümkün olduğunu ifade eden Karabulut, araştırmanın Isparta’nın geleceğine tarihsel bir kayıt bıraktığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:
 
"Stratejik kararlar mevcut durumun etkin analiziyle alınabilir. Bu çalışma; sanayici, siyasetçi, bürokrat ve akademisyenler için veri tabanlı önemli bir rehber olacaktır. Isparta'nın kalkınmasına katkı sağlayacak bu tür bilimsel projelere desteğimiz devam edecek."
Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kira Sözleşmelerinde Yeni Dönem: e-Devlet Zorunluluğu Geliyor
Isparta’da Balık Sezonu Bereketle Açıldı: Tezgahların Yıldızı Palamut ve Hamsi Oldu
Sigortacılıkta Tek Merkez Dönemi: Alo 193 Hizmete Girdi
Isparta’da gece yarısı dikkat çeken görüntü: Duraklarda uyudular
Sevgilisinin ihbarı ekipleri harekete geçirdi: 1.90 promil...
Isparta Oteli için kritik karar: Yıkım en sona bırakıldı
Isparta’da yeni adli yıl başladı: Avukatlara yeni çalışma alanı...
Isparta’da okullarda yeni dönem öncesi hazırlıklar hızlandı
Isparta’nın saklı doğal hazinelerinden biri ve dünyada tek!
Anadolu Mahallesi’nde iki motosiklet kazası: 2 yaralı
Isparta’da “dur” ihtarına uymadı, alkollü yakalandı
Gölcük Tabiat Parkı’na Doğa Eğitim Merkezi Kuruluyor: Protokol İmzalandı
Isparta’nın Sanayi ve Ticari Potansiyeli Araştırıldı: 2 Yıllık Çalışma 2 Kitapla Taçlandı
​Isparta’da 5 Bin Tonluk Dev Su Deposu İnşası Hızla Sürüyor
Isparta’da Korkutan Kaza: Su İçerken Boğazına Kaçtı...
Isparta’daki çiftçilerin dikkatine: 2027 ÇKS başvuruları başladı
Isparta’da 3 Köyde Sondaj Tamamlandı: Su Verimi Alındı
Uluborlu Belediyesi'nden Yaşam Kalitesini Artıran Çalışmalar...
Isparta Valisi Erin’den Düşen Doğurganlık Oranları Uyarısı
Isparta'da Bankacılık Verileri Açıklandı: Tasarruf Miktarı Kredileri Aştı
Altın Fiyatlarında Sert Düşüş: Fed Söylemleri Piyasaları Hareketlendirdi
Isparta’da Gülkent Anadolu Lisesi Yeniden İnşa Ediliyor
Vatandaşlık maaşı ne zaman geliyor? İşte yeni destek sistemi
Sular Çekildi: Isparta’nın "Batık Köyü" Yeniden Gün Yüzüne Çıktı
Isparta’da Mimar Sinan Caddesi’nde Zincirleme Kaza
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

Ölmeden önce görülesi yerlerÖlmeden önce görülesi yerler
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Yurdum insanı ve güldüren mekan isimleriYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
Ölmeden önce görülesi yerlerEn komik halleriyle 'yurdum insanları'ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
MHP Isparta’da Kongre Heyecanı: Osman Gülay Yeniden İl Başkanı Seçilerek Güven Tazeledi
MHP Isparta’da Kongre Heyecanı: Osman Gülay Yeniden İl Başkanı Seçilerek Güven Tazeledi
Isparta’da unutulmaz 30 Ağustos kutlaması: Binlerce kişi Funda Arar’la coştu
Isparta’da unutulmaz 30 Ağustos kutlaması: Binlerce kişi Funda Arar’la coştu
Isparta’dan İktidara Yüksek Sesli Çağrı:
Isparta’dan İktidara Yüksek Sesli Çağrı: "Kamu Çalışanına Ek Zam ve Refah Payı Şart!"
Sular Çekildi: Isparta’nın
Sular Çekildi: Isparta’nın "Batık Köyü" Yeniden Gün Yüzüne Çıktı