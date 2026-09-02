Isparta’nın Sanayi ve Ticari Potansiyeli Araştırıldı: 2 Yıllık Çalışma 2 Kitapla Taçlandı

Fikir Isparta Topluluğu ve Kartaş Hazır Betonun destekleriyle yürütülen “Ekonomik, Sosyal, Kültürel, Siyasal ve Coğrafi Bağlamlarıyla Isparta’nın Sanayi ve Ticari Potansiyeli” başlıklı dev araştırma projesi tamamlandı. Prof. Dr. Hasan Güllüpunar’ın yürütücülüğünde; Doç. Dr. Serdar Gezer, Doç. Dr. Şakir Güler, Doç. Dr. Mutlu D. Güllüpunar ve Öğr. Gör. M. Fatih Ecevit tarafından hazırlanan 2 yıllık çalışmanın sonuçları iki ayrı kitap olarak yayımlandı.

23 Kanaat Önderi ve 1.030 Kişiyle Saha Çalışması

İki aşamalı olarak gerçekleştirilen bilimsel araştırmada kentin tüm dinamikleri mercek altına alındı:

Nitel Aşama: Isparta'nın iş, siyaset, sosyal ve kültürel hayatına yön vermiş 23 kanaat önderiyle mülakatlar yapıldı. Markalaşmadan insani kaynağa, tarımdan sanayiye, siyasi lobi gücünden doğal risklere kadar pek çok başlık incelendi.

Nicel Saha Çalışması: Mülakat verileri ışığında hazırlanan 100 soruluk form ile merkezde faaliyet gösteren esnaf, sanatkâr, KOBİ sahipleri, yöneticiler ve çalışanlardan oluşan 1.030 kişiyle yüz yüze görüşüldü.

Yunus Karabulut: "Isparta'nın Ticari Potansiyelini Güçlü Şekilde Kullanmalıyız"

Araştırmanın destekçisi Fikir Isparta Topluluğu ve Kartaş Hazır Beton Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Karabulut, Isparta’nın Türkiye’nin en eski Ticaret ve Sanayi Odalarından birine sahip olduğunu ve 1970’li yıllarda ülke ihracatının yaklaşık %8’ini karşıladığını hatırlattı.

Kentin geçmişteki ticari gücüne yeniden kavuşması gerektiğini belirten Karabulut, tarım, sanayi ve madencilik alanlarında katma değerli üretimin şart olduğunu vurguladı.

Kentin Geleceği İçin Bilimsel Altlık ve Stratejik Kaynak

Planlı kalkınmanın mevcut durumu doğru okumakla mümkün olduğunu ifade eden Karabulut, araştırmanın Isparta’nın geleceğine tarihsel bir kayıt bıraktığını belirterek şu değerlendirmede bulundu: