Isparta’da gece yarısı dikkat çeken görüntü: Duraklarda uyudular

Isparta’da gece yarısı dikkat çeken görüntü: Duraklarda uyudular
ISPARTA
G.Tarihi: 01.09.2026 23:22
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Isparta’da gece yarısı dikkat çeken görüntü: Duraklarda uyudular

Isparta kent merkezinde gece saatlerinde ortaya çıkan görüntüler, sosyal destek ve barınma imkanlarını yeniden gündeme getirdi.
Kapmakkapı Meydanı’nda bulunan kapalı otobüs duraklarında yaklaşık 5 kişinin geceyi geçirdiği görüldü. Otobüs beklemek için kullanılan durakların, bazı vatandaşlar tarafından sabaha kadar dinlenmek ve uyumak amacıyla kullanılması dikkat çekti.

Geceyi durakta geçirmek zorunda kaldılar

Gece saatlerinde kaydedilen görüntülerde, vatandaşların durak içerisindeki oturaklarda uyuduğu görüldü. Soğuk ve gece şartlarında dışarıda kalmak zorunda kalan kişilerin görüntüsü, kentte ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal desteklerin yeterliliği konusunda da soru işaretleri oluşturdu.
Ortaya çıkan tablo, özellikle barınma, sıcak yemek ve sosyal yardım imkanlarına erişim konusunu yeniden gündeme taşıdı.

“Sadece etkinliklerde değil, zor zamanda da sahada olun”

Bazı vatandaşlar ise yaşanan durum karşısında sivil toplum kuruluşları, dernekler ve ilgili kurumların daha aktif olması gerektiğini dile getirdi.
Vatandaşlardan gelen tepkilerde, ihtiyaç sahibi kişilerin yalnızca özel günlerde değil, gece saatlerinde de tespit edilerek gerekli desteğe ulaştırılması gerektiği vurgulandı.
Kent sakinleri, sokakta veya kamuya açık alanlarda gecelemek zorunda kalan kişilerin belirlenmesi ve barınma, sıcak yemek ile sosyal destek hizmetlerine yönlendirilmesi çağrısında bulundu.
Kapmakkapı Meydanı’nda ortaya çıkan görüntü, Isparta’da sosyal dayanışmanın ve ihtiyaç sahiplerine ulaşan destek mekanizmalarının önemini bir kez daha gündeme getirdi.

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