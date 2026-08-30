MHP Isparta’da Kongre Heyecanı: Osman Gülay Yeniden İl Başkanı Seçilerek Güven Tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Isparta İl Teşkilatı, ilçe ve merkez ilçe kongre süreçlerinin tamamlanmasının ardından 15. Olağan İl Kongresi’ni büyük bir coşku ve geniş katılımla gerçekleştirdi. Isparta Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongreye tek liste halinde giren mevcut İl Başkanı Osman Gülay, delegelerin oyunu alarak yeniden MHP Isparta İl Başkanı seçildi.

Geniş Katılımlı Siyasi Birliktelik

Divan Başkanlığını MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’ın üstlendiği kongreye siyaset ve yerel yönetim dünyasından birçok önemli isim katıldı. Salondaki yerini alan protokol ve davetliler arasında şu isimler öne çıktı:

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman

AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz

AK Parti Isparta İl Başkanı Furkan Cem Er

Isparta Belediye Başkan Yardımcıları Musa Macit ve Özer Erdoğan

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul

Isparta Belediyesi Eski Başkanı Yusuf Ziya Günaydın

Çok sayıda partili ve vatandaş

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kongreye gönderdiği mesaj salondakiler tarafından coşkuyla dinlendi.

Devlet Bahçeli’den Birlik ve Beraberlik Mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gönderdiği yazılı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün sizlerin arasında bulunamasam da gönül bağımızın ve dava birliğimizin her şartta devam ettiğini, kalbimin aynı inanç, aynı heyecan ve aynı ülkü şuurla sizlerle birlikte attığını özellikle ifade etmek isterim."

Osman Gülay: "Isparta'da Sıkılmadık El Bırakmayacağız"

Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Başkanı ve Yeni Dönem Başkan Adayı Osman Gülay, göreve geldikleri günden bu yana sahada kesintisiz çalıştıklarını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Sayın Genel Başkanımızın 15 Mayıs 2026 günü İl Başkanlığı görevini tarafıma tevdi ettiği günden bugüne teşkilatımızla yeniden Bismillah diyerek 'Isparta'ya Değer' sloganımız ve kadrolarımızla sahalara indik. Partililerimizle, halkımızla kucaklaşmaya başladık. Isparta’da kucaklaşmadığımız hemşehrimiz, sıkılmadık el, gidilmedik yer kalmayana kadar çalışacağız. İrademiz çelik, inancımız tam, yolumuz açıktır. Gücümüz birliğimizde, coşkumuz kutlu geleceğimizdedir."

İsmet Büyükataman: "Siyaset Bizim İçin Millete Hizmet Aracıdır"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ise 15. Olağan Kurultay sürecinin tüm yurtta büyük bir demokrasi olgunluğu ve coşkuyla sürdüğünü vurgulayarak konuşmasında şu noktalara değindi:

"Kongrelerimiz Türk siyasi hayatına örnek teşkil edecek bir demokratik olgunluk içerisinde kutlu yürüyüşümüze güç katmaktadır. Bizim siyasetimizde şahsi ikbal arayışının, siyasi menfaatlerin, sığ ve sipariş gündemlerin yeri yoktur. Bizim için siyaset bir amaç değil, aziz milletimize hizmet etmenin bir aracıdır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak fitneye, ayrımcılığa ve bölünmeye hiçbir zaman geçit vermiyoruz. 1000 yıllık kardeşliğimize sonuna kadar inanıyor, milli birliğimize sonuna kadar sahip çıkıyoruz."

Konuşmaların ardından geçilen oy verme işleminde, tek liste ile seçime giren Osman Gülay ve ekibi, delegelerin güvenoyunu alarak yeni dönem için MHP Isparta İl Başkanlığı görevini tescillemiş oldu.