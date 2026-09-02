Isparta’da 5 Bin Tonluk Dev Su Deposu İnşası Hızla Sürüyor

Isparta Belediyesi, kentin gelecekteki su ihtiyacını güvence altına almak ve altyapıyı güçlendirmek adına yatırımlarına devam ediyor. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından Çünür Mahallesi’nin üst bölgesinde yapımına başlanan 5 bin metreküp kapasiteli dev içme suyu deposu, bölgedeki arz güvenliğine önemli katkı sunacak.



Bölgedeki Mahallelerin ve TOKİ’lerin Su İhtiyacını Karşılayacak

Gelişen ve büyüyen bölgenin su dengesini koruyacak olan tesis; Çünür Mahallesi, Akkent TOKİ, Yeni Yüzyıl Mahallesi, 1002 TOKİ konutları ve yeni inşa edilecek TOKİ alanlarının içme suyu talebini karşılayacak. Yapımı hızla süren depo, şebekeden gelen su ile günlük tüketim arasındaki dengeyi kurarak özellikle yoğun kullanımın yaşandığı yaz aylarında suyun istikrarlı şekilde dağıtılmasını sağlayacak.



Kesintilere Karşı Stratejik Rezerv Görevi Görecek

İnşa edilen yeni tesis sadece günlük su ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, olası kriz anlarında da hayati rol üstlenecek. Elektrik kesintisi, pompa arızaları ve şebeke çalışmaları gibi teknik sorunlarda devreye girecek olan 5 bin tonluk depo, kesintilerin etkisini minimize ederek sistemin dayanıklılığını artıracak stratejik bir yedek kaynak hizmeti verecek.