Isparta Oteli için kritik karar: Yıkım en sona bırakıldı

Isparta Oteli için kritik karar: Yıkım en sona bırakıldıIsparta’da yeni kent meydanı projesi kapsamında yürütülen çalışmalar sürerken, tarihi Isparta Oteli için dikkat çeken bir değişikliğe gidildi. Mimarlar Odası Isparta Temsilciliği’nin girişimleri ve üyeleri arasında yaptığı değerlendirmelerin ardından, otelin yıkımının sürecin son aşamasına bırakılması kararlaştırıldı.
Isparta kent merkezini yeniden şekillendirmesi planlanan yeni kent meydanı projesinde önemli bir gelişme yaşandı. Proje kapsamında yıkılması planlanan yapılar arasında bulunan tarihi Isparta Oteli’nin yıkım sıralamasında değişikliğe gidildi.
Mimarlar Odası Isparta Temsilciliği tarafından yürütülen çalışmaların ardından konu Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e iletildi. Yapılan görüşmeler ve oda üyeleri arasında gerçekleştirilen anket çalışmasında ortaya çıkan görüşlerin değerlendirilmesi sonucunda, Isparta Oteli’nin yıkımının en son aşamaya bırakılması yönünde uygulama değişikliğine gidildi.
Tarihi yapının geçmişi gündeme taşındıMimarlar Odası, kent meydanı projesine ilişkin daha önce yaptığı değerlendirmelerde bazı yapıların yıkılmasına destek verirken, Isparta Oteli ve Kültür Sarayı gibi kentin mimari geçmişinde iz bırakan yapıların durumuna ayrıca dikkat çekmişti.
Özellikle 1964 yılında inşa edilen Isparta Oteli, kentin yakın tarihindeki önemli yapılardan biri olarak değerlendiriliyor. Yapının, merhum iş insanı Şevket Demirel’in ilk projelerinden biri olması ve döneminin çağdaş mimari anlayışını yansıtan özellikleri nedeniyle kent hafızasında ayrı bir yere sahip olduğu belirtiliyor.
Ortak akıl vurgusuMimarlar Odası üyeleri arasında gerçekleştirilen anket çalışmasından elde edilen sonuçlar da Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile paylaşıldı.
Görüşmelerin ardından otelin yıkım takviminde değişikliğe gidilmesi, kentsel dönüşüm sürecinde şehircilik, mimari miras ve kent belleğinin birlikte değerlendirilmesi açısından dikkat çekici bir adım olarak öne çıktı.
Mimarlar Odası Isparta Temsilciliği, görüşlerinin dikkate alınması ve sürecin istişareyle yürütülmesi nedeniyle Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve belediye yönetimine teşekkür etti.
Kent meydanında yeni dönemIsparta’nın merkezinde uygulanması planlanan kent meydanı projesiyle birlikte bölgedeki yapıların dönüşümü devam ederken, tarihi Isparta Oteli’nin yıkımının ertelenmesi kentin geçmişine ait yapıların geleceği konusunda yeni bir tartışmanın da önünü açtı.
Böylece meydan projesinde yıkım süreci devam ederken, Isparta’nın mimari hafızasında önemli bir yere sahip olan otel için şimdilik zaman kazanılmış oldu.