Isparta Oteli için kritik karar: Yıkım en sona bırakıldı

Tarihi yapının geçmişi gündeme taşındı

Ortak akıl vurgusu

Kent meydanında yeni dönem

Isparta kent merkezini yeniden şekillendirmesi planlanan yeni kent meydanı projesinde önemli bir gelişme yaşandı. Proje kapsamında yıkılması planlanan yapılar arasında bulunan tarihiMimarlar Odası Isparta Temsilciliği tarafından yürütülen çalışmaların ardından konu Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e iletildi. Yapılan görüşmeler ve oda üyeleri arasında gerçekleştirilen anket çalışmasında ortaya çıkan görüşlerin değerlendirilmesi sonucunda, Isparta Oteli’nin yıkımınınyönünde uygulama değişikliğine gidildi.Mimarlar Odası, kent meydanı projesine ilişkin daha önce yaptığı değerlendirmelerde bazı yapıların yıkılmasına destek verirken, Isparta Oteli ve Kültür Sarayı gibi kentin mimari geçmişinde iz bırakan yapıların durumuna ayrıca dikkat çekmişti.Özellikle, kentin yakın tarihindeki önemli yapılardan biri olarak değerlendiriliyor. Yapının, merhum iş insanı Şevket Demirel’in ilk projelerinden biri olması ve döneminin çağdaş mimari anlayışını yansıtan özellikleri nedeniyle kent hafızasında ayrı bir yere sahip olduğu belirtiliyor.Mimarlar Odası üyeleri arasında gerçekleştirilen anket çalışmasından elde edilen sonuçlar da Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile paylaşıldı.Görüşmelerin ardından otelin yıkım takviminde değişikliğe gidilmesi, kentsel dönüşüm sürecindeaçısından dikkat çekici bir adım olarak öne çıktı.Mimarlar Odası Isparta Temsilciliği, görüşlerinin dikkate alınması ve sürecin istişareyle yürütülmesi nedeniyle Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve belediye yönetimine teşekkür etti.Isparta’nın merkezinde uygulanması planlanan kent meydanı projesiyle birlikte bölgedeki yapıların dönüşümü devam ederken, tarihi Isparta Oteli’nin yıkımının ertelenmesi kentin geçmişine ait yapıların geleceği konusunda yeni bir tartışmanın da önünü açtı.