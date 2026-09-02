Isparta’nın saklı doğal hazinelerinden biri ve dünyada tek!

Dünyada tek: Eğirdir’in bin yıllık kasnak meşesi ormanı

Bin yıla yaklaşan ağaçlar

Herkesin ziyaret edebileceği bir orman değil

Ateş yakmak ve kamp yapmak yasak

Ateş yakmak,

Mangal yapmak,

Kamp kurmak,

Avlanmak,

Ağaç kesmek,

Bitki toplamak,

Çöp bırakmak

Isparta’nın saklı doğal hazinelerinden biri

Isparta’nın Eğirdir ilçesi, yalnızca gölü ve doğal güzellikleriyle değil, dünyada eşine az rastlanan orman varlıklarıyla da dikkat çekiyor. İlçeye bağlı Yukarı Gökdere Köyü sınırlarında bulunan, doğaseverler açısından olduğu kadar bilim dünyası için de büyük önem taşıyor.Yaklaşıkalanı kaplayan bölge, kasnak meşelerinin doğal olarak orman oluşturduğu dünyadaki tek alan olarak öne çıkıyor.Kasnak meşesi, Türkiye'nin doğal bitki varlığı açısından önemli ağaç türlerinden biri olarak biliniyor. Yukarı Gökdere’deki koruma alanında ise yaşlarıdev kasnak meşelerine rastlanıyor.Yüzyıllar boyunca büyüyen bu ağaçlar, yalnızca bir orman dokusu oluşturmakla kalmıyor; aynı zamanda bölgenin geçmişine tanıklık eden doğal bir miras niteliği taşıyor.Ormanın büyüklüğü, yaşlı ağaçları ve kendine özgü ekosistemi, Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı'nı Isparta'nın en değerli doğal alanlarından biri haline getiriyor.Kasnak Meşesi Ormanı'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri de koruma statüsü nedeniyle sıradan bir turizm alanı olmaması.Alana. Eğitim ve bilimsel çalışmalar için ise Doğa Koruma ve Millî Parklar birimlerinden yazılı izin alınması gerekiyor.Bu özel koruma uygulamasının temel amacı, binlerce yıllık doğal oluşumun insan faaliyetleri nedeniyle zarar görmesini önlemek.Koruma alanında doğaya zarar verebilecek birçok faaliyet de yasak.Alanda;gibi faaliyetlere izin verilmiyor.İzinsiz giriş ve diğer ihlaller için ise fiilin niteliğine göre yüksek miktarda idari para cezaları uygulanabiliyor.Eğirdir'in Yukarı Gökdere bölgesindeki Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı, aslında Isparta'nın sahip olduğu doğal zenginliklerin ne kadar özel olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.Gölü, dağları ve ormanlarıyla öne çıkan Eğirdir'de, yüzlerce hatta binlerce yıl öncesinden bugüne ulaşan bu ağaçlar, korunması gereken eşsiz bir doğal miras niteliğinde.Bu nedenle bölgenin korunması, yalnızca Isparta için değil, gelecek nesiller ve bilimsel çalışmalar açısından da büyük önem taşıyor.