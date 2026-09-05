Isparta’nın yeni müftüsü Yusuf Eviş oldu

Isparta’da görev değişikliği

Yusuf Eviş kimdir?

Farklı il ve ilçelerde görev yaptı

2005-2007: Giresun Görele Vaizi

Giresun Görele Vaizi 2007-2010: Erzincan İliç İlçe Müftüsü

Erzincan İliç İlçe Müftüsü 2010-2015: Eskişehir İnönü İlçe Müftüsü

Eskişehir İnönü İlçe Müftüsü 2015-2018: Manisa Akhisar İlçe Müftüsü

Manisa Akhisar İlçe Müftüsü 2018-2022: Kars İl Müftüsü

Kars İl Müftüsü 2022-2026: Kırklareli İl Müftüsü

Muharrem Biçer’in yeni görev yeri Karaman

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda il müftülüklerini kapsayan kapsamlı görev değişiklikleri gerçekleştirildi.Isparta İl Müftülüğü görevinde de değişikliğe gidildi.Karara göre, Isparta İl Müftüsü, Karaman İl Müftülüğü görevine atanırken, Kırklareli İl Müftüsü, Isparta’nın yeni il müftüsü oldu.Bir süredir değişiklik beklentisinin bulunduğu Isparta İl Müftülüğü’nde yeni dönem, Yusuf Eviş’in atanmasıyla başlayacak.1973 yılında Ordu’nun Kumru ilçesine bağlı Aşağıdamlalı Köyü’nde dünyaya gelen Yusuf Eviş, din görevlisi olarak başladığı meslek hayatında farklı görevlerde bulundu.Eviş, 1987 yılında Samsun Terme Fatih Kur’an Kursu’nda hafızlığını tamamladı. 1994 yılında Samsun Terme İmam Hatip Lisesi’nden mezun olan Eviş, aynı yıl Bitlis Yayalar Köyü Camii’nde imam-hatip olarak göreve başladı.1995 yılında Sakarya Söğütlü Orta Camii’nde müezzin-kayyım olarak görev yapan Eviş, 2001 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2004 yılında ise Konya Selçuk Eğitim Merkezi İhtisas Kursu’nu tamamladı.Meslek hayatı boyunca çeşitli il ve ilçelerde görev üstlenen Yusuf Eviş’in görev geçmişi şöyle:2022 yılında Kırklareli İl Müftülüğü görevine atanan Eviş, son kararla birlikte Isparta İl Müftüsü olarak görevlendirildi.Isparta İl Müftüsü Muharrem Biçer ise görev değişikliği kapsamındagörevine atandı.Biçer’in Isparta’daki görev süresinin ardından Karaman’da görev yapacak olması, kentteki din hizmetleri açısından da yeni bir dönemin başlangıcı olacak.