Isparta’nın yeni müftüsü Yusuf Eviş oldu

Isparta’nın yeni müftüsü Yusuf Eviş oldu
ISPARTA
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Isparta’nın yeni müftüsü Yusuf Eviş oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yapılan görev değişiklikleri kapsamında Isparta İl Müftülüğü görevine Yusuf Eviş atandı. Muharrem Biçer ise Karaman İl Müftülüğü görevine getirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nda il müftülüklerini kapsayan kapsamlı görev değişiklikleri gerçekleştirildi. 5 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Isparta İl Müftülüğü görevinde de değişikliğe gidildi.
Karara göre, Isparta İl Müftüsü Muharrem Biçer, Karaman İl Müftülüğü görevine atanırken, Kırklareli İl Müftüsü Yusuf Eviş, Isparta’nın yeni il müftüsü oldu.

Isparta’da görev değişikliği

Bir süredir değişiklik beklentisinin bulunduğu Isparta İl Müftülüğü’nde yeni dönem, Yusuf Eviş’in atanmasıyla başlayacak.
Türkiye genelinde çok sayıda il müftüsünün görev yerini değiştiren karar kapsamında 35 ilde görev değişikliği yapılırken, 6 il müftüsü de görevden alındı.

Yusuf Eviş kimdir?

1973 yılında Ordu’nun Kumru ilçesine bağlı Aşağıdamlalı Köyü’nde dünyaya gelen Yusuf Eviş, din görevlisi olarak başladığı meslek hayatında farklı görevlerde bulundu.
Eviş, 1987 yılında Samsun Terme Fatih Kur’an Kursu’nda hafızlığını tamamladı. 1994 yılında Samsun Terme İmam Hatip Lisesi’nden mezun olan Eviş, aynı yıl Bitlis Yayalar Köyü Camii’nde imam-hatip olarak göreve başladı.
1995 yılında Sakarya Söğütlü Orta Camii’nde müezzin-kayyım olarak görev yapan Eviş, 2001 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2004 yılında ise Konya Selçuk Eğitim Merkezi İhtisas Kursu’nu tamamladı.

Farklı il ve ilçelerde görev yaptı

Meslek hayatı boyunca çeşitli il ve ilçelerde görev üstlenen Yusuf Eviş’in görev geçmişi şöyle:
  • 2005-2007: Giresun Görele Vaizi
  • 2007-2010: Erzincan İliç İlçe Müftüsü
  • 2010-2015: Eskişehir İnönü İlçe Müftüsü
  • 2015-2018: Manisa Akhisar İlçe Müftüsü
  • 2018-2022: Kars İl Müftüsü
  • 2022-2026: Kırklareli İl Müftüsü
2022 yılında Kırklareli İl Müftülüğü görevine atanan Eviş, son kararla birlikte Isparta İl Müftüsü olarak görevlendirildi.

Muharrem Biçer’in yeni görev yeri Karaman

Isparta İl Müftüsü Muharrem Biçer ise görev değişikliği kapsamında Karaman İl Müftülüğü görevine atandı.
Biçer’in Isparta’daki görev süresinin ardından Karaman’da görev yapacak olması, kentteki din hizmetleri açısından da yeni bir dönemin başlangıcı olacak.
Isparta Haber Ajansı olarak Muharrem Biçer’e yeni görev yerinde başarılar diliyor, Isparta’nın yeni İl Müftüsü Yusuf Eviş’e de görevinde başarılar diliyoruz.
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