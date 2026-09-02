Isparta’da Balık Sezonu Bereketle Açıldı: Tezgahların Yıldızı Palamut ve Hamsi Oldu

Denizlerde Av Yasağı Sona Erdi, İlk Mahsuller Tezgahları Şenlendirdi

Denizlerde av yasağının kalkmasıyla birlikte balıkçılar ağlarını sulara bıraktı. 5 aylık uzun bekleyişin ardından "Vira Bismillah" diyen balıkçıların getirdiği taptaze ürünler, Isparta’da balık severlerin hizmetine sunuldu. Sezonun ilk gününden itibaren büyük ilgi gören tezgahlar; hamsiden palamuda, sardalyadan levreğe kadar geniş ürün yelpazesiyle dolup taştı.

Isparta'da Lezzetin ve Tazeliğin Adresi: Kaya Balık

Isparta’da balık severlerin vazgeçilmez adresi olan Kaya Balık, yeni sezona hızlı ve bereketli bir giriş yaptı. "En Tazesi Denizden Sonra Bizde!" sloganıyla iddiasını sürdüren işletme; Karadeniz, Marmara, Ege ve Mersin kıyılarından gelen en taze deniz ürünleri ile tatlı su balıklarını Ispartalılarla buluşturuyor.

Kaya Balık’ta vatandaşlara sunulan imkanlar ve hizmet seçenekleri ise oldukça geniş:

Taze ve Temizlenmiş Çiğ Balık: Dileyen müşteriler balıklarını çiğ ve ayıklanmış olarak satın alabiliyor.

Pişirme Hizmeti: Izgarada veya tavada tam kıvamında kızartılmış çıtır balık seçenekleri sunuluyor.

Hızlı ve Pratik Seçenekler: Yoğun tempoda olanlar için ekmek arası pratik lezzetler hazırlanıyor.

Sezonun En Gözdesi Palamut: Gramajı Artacak, Fiyatı Dengeyi Koruyacak

Bu yıl tezgahların en çok dikkat çeken balığı palamut oldu. Sezon açılışında tanesi 150 TL’den satılan 400 gramlık palamutların, ilerleyen günlerde 800-850 grama kadar çıkacağı ancak fiyatının 150 TL civarında seyretmeye devam edeceği belirtildi. Fiyatların geçen sezona oranla büyük bir artış göstermediğini ifade eden esnaf; hamsinin 200-300 TL bandında, levreğin kilosunun 600 TL civarında satıldığını dile getirdi. Ayrıca ekim ayına kadar lezzetinin zirvesinde olan Ege ve Akdeniz sardalyası da bütçe dostu yapısıyla öne çıkıyor.

İletişim ve Adres Bilgileri

Sezon boyunca hem kaliteli hem de bütçeye uygun balık çeşitlerini sunmaya devam eden Kaya Balık'a ulaşmak isteyen vatandaşlar için iletişim detayları: