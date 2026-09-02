Isparta’da Balık Sezonu Bereketle Açıldı: Tezgahların Yıldızı Palamut ve Hamsi Oldu

Isparta’da Balık Sezonu Bereketle Açıldı: Tezgahların Yıldızı Palamut ve Hamsi Oldu
ISPARTA
G.Tarihi: 02.09.2026 00:25
478766 Okunma
0
Isparta’da Balık Sezonu Bereketle Açıldı: Tezgahların Yıldızı Palamut ve Hamsi Oldu
 
Denizlerde Av Yasağı Sona Erdi, İlk Mahsuller Tezgahları Şenlendirdi
Denizlerde av yasağının kalkmasıyla birlikte balıkçılar ağlarını sulara bıraktı. 5 aylık uzun bekleyişin ardından "Vira Bismillah" diyen balıkçıların getirdiği taptaze ürünler, Isparta’da balık severlerin hizmetine sunuldu. Sezonun ilk gününden itibaren büyük ilgi gören tezgahlar; hamsiden palamuda, sardalyadan levreğe kadar geniş ürün yelpazesiyle dolup taştı.
 
Isparta'da Lezzetin ve Tazeliğin Adresi: Kaya Balık
Isparta’da balık severlerin vazgeçilmez adresi olan Kaya Balık, yeni sezona hızlı ve bereketli bir giriş yaptı. "En Tazesi Denizden Sonra Bizde!" sloganıyla iddiasını sürdüren işletme; Karadeniz, Marmara, Ege ve Mersin kıyılarından gelen en taze deniz ürünleri ile tatlı su balıklarını Ispartalılarla buluşturuyor.
 
Kaya Balık’ta vatandaşlara sunulan imkanlar ve hizmet seçenekleri ise oldukça geniş:
 
  • Taze ve Temizlenmiş Çiğ Balık: Dileyen müşteriler balıklarını çiğ ve ayıklanmış olarak satın alabiliyor.
  • Pişirme Hizmeti: Izgarada veya tavada tam kıvamında kızartılmış çıtır balık seçenekleri sunuluyor.
  • Hızlı ve Pratik Seçenekler: Yoğun tempoda olanlar için ekmek arası pratik lezzetler hazırlanıyor.
Sezonun En Gözdesi Palamut: Gramajı Artacak, Fiyatı Dengeyi Koruyacak
Bu yıl tezgahların en çok dikkat çeken balığı palamut oldu. Sezon açılışında tanesi 150 TL’den satılan 400 gramlık palamutların, ilerleyen günlerde 800-850 grama kadar çıkacağı ancak fiyatının 150 TL civarında seyretmeye devam edeceği belirtildi. Fiyatların geçen sezona oranla büyük bir artış göstermediğini ifade eden esnaf; hamsinin 200-300 TL bandında, levreğin kilosunun 600 TL civarında satıldığını dile getirdi. Ayrıca ekim ayına kadar lezzetinin zirvesinde olan Ege ve Akdeniz sardalyası da bütçe dostu yapısıyla öne çıkıyor.
 
İletişim ve Adres Bilgileri
Sezon boyunca hem kaliteli hem de bütçeye uygun balık çeşitlerini sunmaya devam eden Kaya Balık'a ulaşmak isteyen vatandaşlar için iletişim detayları:
 
  • Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No: 9, Isparta
  • WhatsApp: 0 530 072 21 80
  • Telefon: 0 246 220 20 70

    DSC1179-Copy
    Whats-App-Image-2024-11-17-at-21-22-42-6Whats-App-Image-2024-11-17-at-21-22-42-2
    DSC1144
Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kira Sözleşmelerinde Yeni Dönem: e-Devlet Zorunluluğu Geliyor
Isparta’da Balık Sezonu Bereketle Açıldı: Tezgahların Yıldızı Palamut ve Hamsi Oldu
Sigortacılıkta Tek Merkez Dönemi: Alo 193 Hizmete Girdi
Isparta’da gece yarısı dikkat çeken görüntü: Duraklarda uyudular
Sevgilisinin ihbarı ekipleri harekete geçirdi: 1.90 promil...
Isparta Oteli için kritik karar: Yıkım en sona bırakıldı
Isparta’da yeni adli yıl başladı: Avukatlara yeni çalışma alanı...
Isparta’da okullarda yeni dönem öncesi hazırlıklar hızlandı
Isparta’nın saklı doğal hazinelerinden biri ve dünyada tek!
Anadolu Mahallesi’nde iki motosiklet kazası: 2 yaralı
Isparta’da “dur” ihtarına uymadı, alkollü yakalandı
Gölcük Tabiat Parkı’na Doğa Eğitim Merkezi Kuruluyor: Protokol İmzalandı
Isparta’nın Sanayi ve Ticari Potansiyeli Araştırıldı: 2 Yıllık Çalışma 2 Kitapla Taçlandı
​Isparta’da 5 Bin Tonluk Dev Su Deposu İnşası Hızla Sürüyor
Isparta’da Korkutan Kaza: Su İçerken Boğazına Kaçtı...
Isparta’daki çiftçilerin dikkatine: 2027 ÇKS başvuruları başladı
Isparta’da 3 Köyde Sondaj Tamamlandı: Su Verimi Alındı
Uluborlu Belediyesi'nden Yaşam Kalitesini Artıran Çalışmalar...
Isparta Valisi Erin’den Düşen Doğurganlık Oranları Uyarısı
Isparta'da Bankacılık Verileri Açıklandı: Tasarruf Miktarı Kredileri Aştı
Altın Fiyatlarında Sert Düşüş: Fed Söylemleri Piyasaları Hareketlendirdi
Isparta’da Gülkent Anadolu Lisesi Yeniden İnşa Ediliyor
Vatandaşlık maaşı ne zaman geliyor? İşte yeni destek sistemi
Sular Çekildi: Isparta’nın "Batık Köyü" Yeniden Gün Yüzüne Çıktı
Isparta’da Mimar Sinan Caddesi’nde Zincirleme Kaza
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

Ölmeden önce görülesi yerlerÖlmeden önce görülesi yerler
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Yurdum insanı ve güldüren mekan isimleriYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
Ölmeden önce görülesi yerlerEn komik halleriyle 'yurdum insanları'ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
MHP Isparta’da Kongre Heyecanı: Osman Gülay Yeniden İl Başkanı Seçilerek Güven Tazeledi
MHP Isparta’da Kongre Heyecanı: Osman Gülay Yeniden İl Başkanı Seçilerek Güven Tazeledi
Isparta’da unutulmaz 30 Ağustos kutlaması: Binlerce kişi Funda Arar’la coştu
Isparta’da unutulmaz 30 Ağustos kutlaması: Binlerce kişi Funda Arar’la coştu
Isparta’dan İktidara Yüksek Sesli Çağrı:
Isparta’dan İktidara Yüksek Sesli Çağrı: "Kamu Çalışanına Ek Zam ve Refah Payı Şart!"
Sular Çekildi: Isparta’nın
Sular Çekildi: Isparta’nın "Batık Köyü" Yeniden Gün Yüzüne Çıktı