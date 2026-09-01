Isparta'da Bankacılık Verileri Açıklandı: Tasarruf Miktarı Kredileri Aştı

2026 yılının ilk yarısı itibarıyla Isparta’daki bankacılık sektörüne ilişkin veriler açıklandı. FinTürk verilerine göre, kentte kişi başına düşen kredi ve mevduat miktarları dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Kişi Başı Toplam Mevduat 186 Bin Liraya Ulaştı

Açıklanan verilere göre, Isparta’da finansal hareketlilik ve tasarruf eğilimi ön plana çıkıyor:

Kişi Başına Düşen Toplam Mevduat: 186.000 TL

Kişi Başına Düşen Tasarruf Mevduatı: Yaklaşık 148.000 TL

Kişi Başına Kullanılan Kredi Miktarı: Yaklaşık 156.000 TL

Takipteki Kredi Oranı: Kişi başına düşen takipteki kredi miktarı yaklaşık 6.000 TL olarak hesaplandı. Bu durum, kullanılan her 100 TL'lik kredinin yaklaşık 3,8 TL'sinin takipte olduğunu gösteriyor.

Şube Başına 8 Bin 563 Kişi Düşüyor

Isparta’daki bankacılık ağına bakıldığında, 2026'nın ilk yarısı sonunda il genelinde toplam 53 banka şubesinin hizmet verdiği görüldü. Şube başına düşen nüfusun 8.563 kişi olması, kentteki bankacılık hizmetlerinin erişilebilirliği açısından önemli bir gösterge sunuyor.

Tasarruf Eğilimi Kredinin Önünde

Ortaya çıkan rakamlar genel olarak değerlendirildiğinde, Isparta'da kişi başına düşen mevduat ile kredi miktarı arasında dengeli bir tablo göze çarpıyor. Toplam mevduatın kullanılan kredi miktarından daha yüksek olması, kentte bankacılık sistemi üzerinden tutulan birikimlerin kredi kullanımının üzerinde seyrettiğini ortaya koyuyor.