Gölcük Tabiat Parkı’na Doğa Eğitim Merkezi Kuruluyor: Protokol İmzalandı

Gölcük Tabiat Parkı’na Doğa Eğitim Merkezi Kuruluyor: Protokol İmzalandı
ISPARTA
G.Tarihi: 01.09.2026 20:03
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Gölcük Tabiat Parkı’na Doğa Eğitim Merkezi Kuruluyor: Protokol İmzalandı
 
Isparta Belediyesi, işletmesini devraldığı Gölcük Tabiat Parkı’nda altyapı ve çevre düzenlemelerini sürdürürken, bölgeye anlamlı bir proje daha kazandırıyor. Tabiat parkı içerisinde yer alan ve daha önceleri Gölcük Restoran olarak kullanılan yapı, Doğa Eğitim Merkezi’ne dönüştürülecek.
 
Projenin hayata geçirilmesi amacıyla Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile Doğa Koruma ve Millî Parklar 6. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu arasında Doğa Eğitim Merkezi Ortak Kullanım Protokolü imzalandı. İmza töreninde Doğa Koruma ve Millî Parklar İl Müdürü Mustafa Yalım ile Millî Parklar Şube Müdürü İsmail Sevimler de hazır bulundu.
 
Gelecek Nesillere Doğa Bilinci Aşılanacak
 
İmza programında konuşan Doğa Koruma ve Millî Parklar 6. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu, haftada 2 binin üzerinde aracın giriş yaptığı Gölcük Tabiat Parkı’na belediye iş birliğiyle değer katacak bir eser kazandırdıklarını ifade etti. Tesisin içeriğinin güçlü materyallerle donatılacağını belirten Mumcuoğlu; öğrencilere ve gençlere doğanın önemi, korunması ve doğaya sahip çıkılması konularında eğitimler verilerek duyarlı nesiller yetiştirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.
 
Hem Tahnitler Sergilenecek Hem Eğitim Verilecek
 
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise amaçlarının krater gölü niteliğindeki Gölcük Gölü ve çevresini koruyarak kullanıma sunmak olduğunu söyledi. Çeşitli bakanlıkların desteğiyle alana spor ve piknik alanları kazandırdıklarını ifade eden Başdeğirmen, Doğa Eğitim Merkezi projesinin detaylarını şu sözlerle aktardı:
 
"Sayın Valimizin desteği ve İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz iş birliğinde ilkokuldan başlayarak çocuklarımıza eğitimler vermeyi hedefliyoruz. Tesis içerisinde ayı, çakal, kurt, geyik gibi hayvanların doğal ölümlerinin ardından hazırlanan tahnitlerini çocuklarımıza sunacağız. Çocuklarımızın teknoloji ve bilim kadar doğayla da gelişmesi, doğayı kullanırken nasıl koruyacağını öğrenmesi gerekiyor. Protokolünü imzaladığımız bu merkezle bu bilinci aşılayacağız."
 
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