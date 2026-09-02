Kira Sözleşmelerinde Yeni Dönem: e-Devlet Zorunluluğu Geliyor

Kira Sözleşmelerinde Yeni Dönem: e-Devlet Zorunluluğu Geliyor
ISPARTA
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Kira Sözleşmelerinde Yeni Dönem: e-Devlet Zorunluluğu Geliyor
 
Dijital Kontrat Uygulamasında 3. Faz Hazırlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gayrimenkul kiralama süreçlerini tamamen dijital ortama taşıyacak dev adımı atmaya hazırlanıyor. İlk olarak Kasım 2024'te mülk sahipleri ve kiracılar için başlatılan, Mayıs 2025’te ise emlak danışmanlarının kullanımına sunulan e-Devlet e-kontrat sistemi, yakın zamanda tüm kira sözleşmeleri için zorunlu hale getirilecek. Yapılan son güncellemelerle birlikte taraflara, onaylanan sözleşmelerdeki maddi hataları 15 gün içinde düzeltme ve iletişim ile kira bilgilerini sürekli güncel tutma imkanı da sağlandı.
 
70 Bin Aşımı Sağlanan e-Kontratlar Şeffaflığı Artırıyor
Devreye alındığı günden bu yana 72 binin üzerinde kira kontratının onaylandığı sistem, zaman damgalı ve barkodlu belgeler oluşturarak resmi doğrulama imkanı sunuyor. Tüm kira ilişkilerinin tek bir merkezde toplanmasını hedefleyen Bakanlık; bu adımla hem kayıt dışı kiralama ve vergi kaybının önüne geçmeyi hem de vatandaşların mağdur olmasını engellemeyi amaçlıyor.
 
Sahte Kontrat ve Yetkisiz Kiralama Devri Kapanıyor
Sektör temsilcileri, kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılmasının zorunlu kılınmasını gayrimenkul piyasası açısından tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor. Yeni düzenleme sayesinde kiracılar mülkün gerçek sahibini anında teyit edebilecek; böylece sahte ilanlar ve yetkisiz kişilerin yaptığı usulsüz kiralamalar tamamen engellenecek. Belgelerin kaybolma riski ortadan kalkarken, devlet elinde Türkiye'nin gerçek kira haritasını çıkaracak dev bir veri tabanı oluşacak.
 
Hukuki Uyuşmazlıklarda Mahkemelere Kesin Delil Sağlayacak
Zaman damgalı ve değiştirilemez nitelikteki e-Devlet belgeleri, ev sahibi ile kiracı arasında yaşanabilecek anlaşmazlıklarda en güçlü hukuki güvenceyi oluşturacak. Sözleşme tarihi, onay zamanı ve metin içeriği resmi olarak kayıt altında olacağından, olası tahliye veya kira tespiti davalarında belgenin geçerliliği tartışmaya kapalı hale gelecek. Bürokrasiyi azaltan bu dijital dönüşüm, kira piyasasında hem güveni hem de vergi denetimini en üst seviyeye çıkaracak.
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Kira Sözleşmelerinde Yeni Dönem: e-Devlet Zorunluluğu Geliyor
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