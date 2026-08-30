Isparta’da unutulmaz 30 Ağustos kutlaması: Binlerce kişi Funda Arar’la coştu

Meydan bayram coşkusuyla doldu

Funda Arar sahneye çıktı

Türk bayraklarıyla unutulmaz görüntüler

Isparta’da 30 Ağustos coşkusu gece boyunca sürdü

Isparta’da 30 Ağustos Zafer Bayramı, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen konser programıyla büyük bir coşkuyla kutlandı. Meydanı dolduran binlerce vatandaş, ünlü sanatçı Funda Arar’ın sahne performansıyla unutulmaz bir gece yaşadı.30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Isparta’da düzenlenen konser öncesinde meydanda yoğunluk yaşandı. Türk bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar, gece boyunca bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı.Meydandaki kalabalık, konser saatinin yaklaşmasıyla daha da arttı. Çocuklardan gençlere, ailelerden vatandaşlara kadar her yaştan Ispartalı, kutlamalara yoğun ilgi gösterdi.Alanı dolduran vatandaşların ellerindeki Türk bayrakları ve cep telefonu ışıklarıyla oluşturduğu görüntüler ise geceye damga vurdu.Gecenin en önemli konuğu ise sevilen sanatçı Funda Arar oldu. Sahneye çıkan Arar, seslendirdiği birbirinden sevilen şarkılarla Ispartalılara müzik dolu bir gece yaşattı.Funda Arar’ın sahneye çıkmasıyla meydandaki coşku daha da yükseldi. Binlerce kişi sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederken, bazı vatandaşlar konser anlarını cep telefonlarıyla kaydetti.Konser boyunca meydanda renkli görüntüler oluştu. Vatandaşlar Türk bayraklarını dalgalandırırken, sahne ışıkları ve telefonların oluşturduğu görüntü geceye ayrı bir atmosfer kattı.Özellikle kalabalığın aynı anda bayraklarını kaldırdığı anlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlamına yakışan görüntüler ortaya çıkardı.Isparta’da Zafer Bayramı kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, binlerce vatandaşın katılımıyla adeta büyük bir açık hava şölenine dönüştü.Türk bayrakları, müzik ve coşkunun bir araya geldiği gecede Ispartalılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı hep birlikte kutladı. Funda Arar’ın konseriyle doruğa çıkan etkinlik, kentte uzun süre hafızalardan silinmeyecek görüntülere sahne oldu.