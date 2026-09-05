Isparta Oteli için yıkım planında dikkat çeken değişiklik

Isparta Oteli için yıkım planında dikkat çeken değişiklikIsparta Mimarlar Odası, Kent Meydanı Projesi kapsamında yıkılması planlanan Isparta Oteli’nin son aşamaya bırakılmasından duyduğu memnuniyeti açıkladı. Oda, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti.
Isparta’da Kent Meydanı Projesi kapsamında yapılması planlanan yıkımlarla ilgili yeni bir açıklama geldi. Isparta Mimarlar Odası Temsilciliği, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in Isparta Oteli’ni yıkım sürecinde en sona bırakma yönündeki yaklaşımını değerlendirdi.
Mimarlar Odası tarafından yapılan paylaşımda, geçtiğimiz dönemde üyeler arasında Isparta Oteli’nin geleceğine ilişkin bir anket gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamaya göre, anketten haberdar olan Başkan Başdeğirmen, odayı arayarak çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Görüşmede Isparta Oteli’nin kent açısından taşıdığı mimari ve tarihî önem de başkanla paylaşıldı. Oda, bu görüşmenin ardından Başkan Başdeğirmen’in “Isparta Oteli’ni en sona bırakalım” yönündeki yaklaşımını bugün uygulamada gördüklerini ifade etti.
Mimarlar Odası’ndan teşekkürMimarlar Odası, açıklamasında şu değerlendirmeye yer verdi:
“Odamıza değer vererek fikrimize danıştığı için kendisine teşekkür ediyoruz.”Oda, Isparta Oteli’nin diğer yıkım planlarıyla aynı kapsamda değerlendirilmemesi gerektiğini savundu. Açıklamada, yapının kentin sembol anıtsal yapılarından biri olduğu vurgulandı.
“Isparta’nın çağdaş mimari mirasının nadir örneklerinden”Mimarlar Odası’nın geçtiğimiz yıl mayıs ayında yaptığı basın açıklamasında da Isparta Oteli’nin mimari özelliklerine dikkat çekilmişti.
Açıklamada, 1964 yılında inşa edilen eski Isparta Oteli’nin, merhum Şevket Demirel’in ilk projelerinden biri olduğu belirtildi. Oda, Demirel’le vefatından önce yapılan görüşmede binanın Isparta’nın ilk fore kazıklı ve radye temelli yapısı olduğunun ifade edildiğini aktardı.
Mimarlar Odası, otelin 1950 sonrası Isparta’sının çağdaş mimari örnekleri arasında yer aldığını ve kentte ayakta kalan nadir çok katlı yapılardan biri olduğunu savundu.
Diğer binalar için destek açıklamasıOdanın önceki açıklamasında, Kent Meydanı Projesi kapsamında yıkılması planlanan bazı yapılarla ilgili de görüş bildirilmişti.
Mimarlar Odası, mimari estetik açısından kentin merkezine yakışmadığını belirttiği Belediye İşhanı’nın yıkılmasını destekledi. Ekonomik ve teknik ömrünü doldurduğu değerlendirilen Kültür Sitesi için de benzer görüş ifade edildi.
Açıklamada, tarihi ve tescilli konutların ortaya çıkarılması amacıyla Türk Köyü’nün taşınmasının da uygun olduğu belirtildi. Ancak oda, Isparta Oteli ve Kültür Sarayı’nın aynı değerlendirme içinde ele alınamayacağını vurguladı.
Isparta Mimarlar Odası’nın açıklaması, Kent Meydanı Projesi kapsamında Isparta Oteli’nin geleceğine ilişkin tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.