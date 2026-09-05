Isparta Oteli için yıkım planında dikkat çeken değişiklik

Mimarlar Odası’ndan teşekkür

“Odamıza değer vererek fikrimize danıştığı için kendisine teşekkür ediyoruz.”

“Isparta’nın çağdaş mimari mirasının nadir örneklerinden”

Diğer binalar için destek açıklaması

Isparta’da Kent Meydanı Projesi kapsamında yapılması planlanan yıkımlarla ilgili yeni bir açıklama geldi. Isparta Mimarlar Odası Temsilciliği, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in Isparta Oteli’ni yıkım sürecinde en sona bırakma yönündeki yaklaşımını değerlendirdi.Mimarlar Odası tarafından yapılan paylaşımda, geçtiğimiz dönemde üyeler arasında Isparta Oteli’nin geleceğine ilişkin bir anket gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamaya göre, anketten haberdar olan Başkan Başdeğirmen, odayı arayarak çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Görüşmede Isparta Oteli’nin kent açısından taşıdığı mimari ve tarihî önem de başkanla paylaşıldı. Oda, bu görüşmenin ardından Başkan Başdeğirmen’inyönündeki yaklaşımını bugün uygulamada gördüklerini ifade etti.Mimarlar Odası, açıklamasında şu değerlendirmeye yer verdi:Oda, Isparta Oteli’nin diğer yıkım planlarıyla aynı kapsamda değerlendirilmemesi gerektiğini savundu. Açıklamada, yapının kentin sembol anıtsal yapılarından biri olduğu vurgulandı.Mimarlar Odası’nın geçtiğimiz yıl mayıs ayında yaptığı basın açıklamasında da Isparta Oteli’nin mimari özelliklerine dikkat çekilmişti.Açıklamada,belirtildi. Oda, Demirel’le vefatından önce yapılan görüşmede binanın Isparta’nın ilk fore kazıklı ve radye temelli yapısı olduğunun ifade edildiğini aktardı.Mimarlar Odası, otelin 1950 sonrası Isparta’sının çağdaş mimari örnekleri arasında yer aldığını ve kentte ayakta kalan nadir çok katlı yapılardan biri olduğunu savundu.Odanın önceki açıklamasında, Kent Meydanı Projesi kapsamında yıkılması planlanan bazı yapılarla ilgili de görüş bildirilmişti.Mimarlar Odası, mimari estetik açısından kentin merkezine yakışmadığını belirttiğiyıkılmasını destekledi. Ekonomik ve teknik ömrünü doldurduğu değerlendirileniçin de benzer görüş ifade edildi.Açıklamada, tarihi ve tescilli konutların ortaya çıkarılması amacıylada uygun olduğu belirtildi. Ancak oda,aynı değerlendirme içinde ele alınamayacağını vurguladı.