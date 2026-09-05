Isparta'da Meydan AVM çocuklarla şenlendi

Meydan AVM çocuklarla şenlendi Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen “Yaz Akşamı Çocuk Sineması” etkinliği, çocukları ve ailelerini Meydan AVM’nin açık alanında buluşturdu.

Isparta’da yaz akşamlarına renk katan etkinlikler devam ediyor. Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen “Yaz Akşamı Çocuk Sineması”, Yayla Mahallesi’nde bulunan Meydan AVM’nin açık alanında gerçekleştirildi.

Çocuklar ve aileleri, açık havada sinema keyfi yaşamak için etkinlik alanında bir araya geldi. Yoğun ilgi gören organizasyonda çocuklar film izlerken aileler de keyifli bir akşam geçirdi. Açık havada sinema keyfi Yaz akşamlarının sosyal ve kültürel etkinliklerle değerlendirilmesini amaçlayan organizasyon, çocuklara farklı bir sinema deneyimi sundu. Meydan AVM’nin açık alanı, etkinlik boyunca çocukların ve ailelerin buluşma noktası oldu.

Isparta Belediyesi’nin düzenlediği yaz etkinlikleri, kentte ailelerin birlikte vakit geçirebileceği sosyal alanların oluşmasına katkı sağlıyor.

“Yaz Akşamı Çocuk Sineması” etkinliği, çocukların yüzünü güldüren renkli görüntülere sahne oldu.