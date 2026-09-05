Isparta'da Meydan AVM çocuklarla şenlendi

Isparta'da Meydan AVM çocuklarla şenlendi
ISPARTA
111 Okunma
0

Meydan AVM çocuklarla şenlendi

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen “Yaz Akşamı Çocuk Sineması” etkinliği, çocukları ve ailelerini Meydan AVM’nin açık alanında buluşturdu.
Isparta’da yaz akşamlarına renk katan etkinlikler devam ediyor. Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen “Yaz Akşamı Çocuk Sineması”, Yayla Mahallesi’nde bulunan Meydan AVM’nin açık alanında gerçekleştirildi.
Çocuklar ve aileleri, açık havada sinema keyfi yaşamak için etkinlik alanında bir araya geldi. Yoğun ilgi gören organizasyonda çocuklar film izlerken aileler de keyifli bir akşam geçirdi.

Açık havada sinema keyfi

Yaz akşamlarının sosyal ve kültürel etkinliklerle değerlendirilmesini amaçlayan organizasyon, çocuklara farklı bir sinema deneyimi sundu. Meydan AVM’nin açık alanı, etkinlik boyunca çocukların ve ailelerin buluşma noktası oldu.
Isparta Belediyesi’nin düzenlediği yaz etkinlikleri, kentte ailelerin birlikte vakit geçirebileceği sosyal alanların oluşmasına katkı sağlıyor.
“Yaz Akşamı Çocuk Sineması” etkinliği, çocukların yüzünü güldüren renkli görüntülere sahne oldu.
Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen Oğlunun Nikâhını Kıydı
Isparta’da 300 paket kaçak sigara ele geçirildi
Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
Isparta Oteli için yıkım planında dikkat çeken değişiklik
Isparta'da Meydan AVM çocuklarla şenlendi
Isparta’da ilçe yurtları yeni eğitim dönemine hazırlanıyor
Isparta’nın yeni müftüsü Yusuf Eviş oldu
Isparta’da balık sezonu başladı: Kaya Balık’ta tezgâhlar şenlendi
Kira Sözleşmelerinde Yeni Dönem: e-Devlet Zorunluluğu Geliyor
Isparta’da Balık Sezonu Bereketle Açıldı: Tezgahların Yıldızı Palamut ve Hamsi Oldu
Sigortacılıkta Tek Merkez Dönemi: Alo 193 Hizmete Girdi
Isparta’da gece yarısı dikkat çeken görüntü: Duraklarda uyudular
Sevgilisinin ihbarı ekipleri harekete geçirdi: 1.90 promil...
Isparta Oteli için kritik karar: Yıkım en sona bırakıldı
Isparta’da yeni adli yıl başladı: Avukatlara yeni çalışma alanı...
Isparta’da okullarda yeni dönem öncesi hazırlıklar hızlandı
Isparta’nın saklı doğal hazinelerinden biri ve dünyada tek!
Anadolu Mahallesi’nde iki motosiklet kazası: 2 yaralı
Isparta’da “dur” ihtarına uymadı, alkollü yakalandı
Gölcük Tabiat Parkı’na Doğa Eğitim Merkezi Kuruluyor: Protokol İmzalandı
Isparta’nın Sanayi ve Ticari Potansiyeli Araştırıldı: 2 Yıllık Çalışma 2 Kitapla Taçlandı
​Isparta’da 5 Bin Tonluk Dev Su Deposu İnşası Hızla Sürüyor
Isparta’da Korkutan Kaza: Su İçerken Boğazına Kaçtı...
Isparta’daki çiftçilerin dikkatine: 2027 ÇKS başvuruları başladı
Isparta’da 3 Köyde Sondaj Tamamlandı: Su Verimi Alındı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

Ölmeden önce görülesi yerlerÖlmeden önce görülesi yerler
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Yurdum insanı ve güldüren mekan isimleriYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
Ölmeden önce görülesi yerlerEn komik halleriyle 'yurdum insanları'ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Isparta’da unutulmaz 30 Ağustos kutlaması: Binlerce kişi Funda Arar’la coştu
Isparta’da unutulmaz 30 Ağustos kutlaması: Binlerce kişi Funda Arar’la coştu
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
Isparta’da balık sezonu başladı: Kaya Balık’ta tezgâhlar şenlendi
Isparta’da balık sezonu başladı: Kaya Balık’ta tezgâhlar şenlendi
Sular Çekildi: Isparta’nın
Sular Çekildi: Isparta’nın "Batık Köyü" Yeniden Gün Yüzüne Çıktı