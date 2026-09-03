Isparta Valiliği Basın Duyurusu

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ Bilindiği üzere, ülkemizde her yıl halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak, yürütülen çalışmaları görünür kılarak toplumun farkındalığını artırmak amacıyla 3-9 Eylül tarihleri arasında Halk Sağlığı Haftası kutlanmaktadır.

Bu yıl yapılacak olan Halk Sağlığı Haftasının ana teması “Her Gün Halk Sağlığı” olarak belirlenmiş olup, “Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü” ve “Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği” koordinasyonunda hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler aşağıda belirtilen temalar doğrultusunda düzenlenecektir: 7 Güne 7 Tema Gün "Sağlıklı Anne, Sağlıklı Nesil" Gün "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" Gün "Bilgiyi Sorgula, Kaynağı Doğrula, Sağlığını Aşı ile Koru" Gün "Kaybetmeden Fark Et" Gün "Sağlıkla Yaş Al, Sağlıklı Kal" Gün "Bedenini Dinle Harekete Geç" Gün "Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır" Etkinliklerin gerçekleştirilmesinde ekte sunulan “81 İl Halk Sağlığı Haftası Uygulama Kılavuzu”nun kullanılması ve Bakanlığımız tarafından hazırlanan içeriklerin "3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası" klasöründen (Erişim:https://transfer.saglik.gov.tr/index.php/s/W263AY2YKxKDy) teminedilerek etkinliklerde gösterilmesinin sağlanması hususunda; Gereğini arz ve rica ederim.