Tüm Araç Sahiplerini İlgilendiriyor! Artık e-Devlet'ten Yapılabilecek
PTT AŞ, e-Devlet üzerinden HGS kullanıcılarına yeni hizmetler sunmaya başladı. Bu yeni hizmetlerle birlikte, araç sahipleri artık plaka güncelleme ve plaka sıfırlama başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecekler.
PTT AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 184 yıldır Türkiye içinde ve dışında hizmetlerini aralıksız bir şekilde sunan şirket, vatandaşların e-Devlet Kapısı üzerinden yararlanabileceği hizmetleri genişletmeye devam ediyor.
PTT AŞ'nin e-Devlet Üzerinden Sunulan Hizmetleri
PTTBank Hizmetleri:
- MTV Ödemesi
- Yakıt Gaz Sistemi Sorgulama
- Kullanıcı İşlemleri
- Araç Kilometre Sorgulama
- Su, Telefon (GSM), Doğalgaz, Elektrik Ödemeleri
- HGS ve Havale İşlemleri
E-Apostil Hizmetleri:
- e-Apostil Başvuru
- Başvuru Belge Doğrulama
- Genel Başvuru
HGS Alanındaki Hizmetler:
- Gerçek veya Tüzel Kişi Bakiye Yükleme
- İptal Başvurusu
- Geçiş Bilgileri Sorgulama
- İhlalli Geçiş Bilgileri Sorgulama ve Hesap Bilgileri Sorgulama
- Plaka Güncelleme ve Plaka Sıfırlama Başvurusu (Temmuz itibarıyla)
Diğer Hizmetler:
- Kayıtlı Gönderi Takibi
- Posta Kodu Sorgulaması
- Talep, Öneri, Şikayet Başvurusu ve Takibi
- PTT KEP Hesabı Online Başvuru
- PTT Üzerinden Yapılan Kurum Ödemeleri Sorgulama ve Hesaba Aktarma
- En Yakın PTT İş Yerini Sorgulama
- Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Evrak Doğrulama
- Bireysel Ön Kabul Başvurusu
Hizmetlere Erişim
PTT AŞ hizmetlerine, e-Devlet Kapısından 11 haneli T.C. Kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak ulaşılabiliyor. E-Devlet şifresi bulunmayan vatandaşlar, PTT iş yerlerinden şifre temin ederek bu hizmetlerden yararlanabilirler.
PTT AŞ'nin e-Devlet Kapısı üzerinden sağladığı hizmetlere ilişkin detaylı bilgiye resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.
Bu yeniliklerle birlikte, HGS kullanıcıları ve araç sahipleri, işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilecekler.