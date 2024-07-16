Tüm Araç Sahiplerini İlgilendiriyor! Artık e-Devlet'ten Yapılabilecek

PTT AŞ, e-Devlet üzerinden HGS kullanıcılarına yeni hizmetler sunmaya başladı. Bu yeni hizmetlerle birlikte, araç sahipleri artık plaka güncelleme ve plaka sıfırlama başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecekler.

PTT AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 184 yıldır Türkiye içinde ve dışında hizmetlerini aralıksız bir şekilde sunan şirket, vatandaşların e-Devlet Kapısı üzerinden yararlanabileceği hizmetleri genişletmeye devam ediyor.

PTT AŞ'nin e-Devlet Üzerinden Sunulan Hizmetleri

PTTBank Hizmetleri:

MTV Ödemesi

Yakıt Gaz Sistemi Sorgulama

Kullanıcı İşlemleri

Araç Kilometre Sorgulama

Su, Telefon (GSM), Doğalgaz, Elektrik Ödemeleri

HGS ve Havale İşlemleri

E-Apostil Hizmetleri:

e-Apostil Başvuru

Başvuru Belge Doğrulama

Genel Başvuru

HGS Alanındaki Hizmetler:

Gerçek veya Tüzel Kişi Bakiye Yükleme

İptal Başvurusu

Geçiş Bilgileri Sorgulama

İhlalli Geçiş Bilgileri Sorgulama ve Hesap Bilgileri Sorgulama

Plaka Güncelleme ve Plaka Sıfırlama Başvurusu (Temmuz itibarıyla)

Diğer Hizmetler:

Kayıtlı Gönderi Takibi

Posta Kodu Sorgulaması

Talep, Öneri, Şikayet Başvurusu ve Takibi

PTT KEP Hesabı Online Başvuru

PTT Üzerinden Yapılan Kurum Ödemeleri Sorgulama ve Hesaba Aktarma

En Yakın PTT İş Yerini Sorgulama

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Evrak Doğrulama

Bireysel Ön Kabul Başvurusu

Hizmetlere Erişim

PTT AŞ hizmetlerine, e-Devlet Kapısından 11 haneli T.C. Kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak ulaşılabiliyor. E-Devlet şifresi bulunmayan vatandaşlar, PTT iş yerlerinden şifre temin ederek bu hizmetlerden yararlanabilirler.

PTT AŞ'nin e-Devlet Kapısı üzerinden sağladığı hizmetlere ilişkin detaylı bilgiye resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Bu yeniliklerle birlikte, HGS kullanıcıları ve araç sahipleri, işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilecekler.