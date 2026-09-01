Isparta’da 3 Köyde Sondaj Tamamlandı: Su Verimi Alındı

Isparta’nın Merkez ilçesine bağlı üç köyde içme suyu sondaj çalışmaları tamamlanırken, yapılan çalışmalar sonucunda su verimi alındı. Büyükkışla köyünde ise sondaj çalışmalarının devam ettiği bildirildi.Isparta İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 KÖYDES Programı kapsamında Merkez ilçeye bağlıköylerinde içme suyu sondaj çalışmaları gerçekleştirildi.Çalışmaların tamamlandığı üç köyde sondajlardanbelirtildi.Sondaj çalışmalarının ardından Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından numune alma ve analiz sürecinin devam ettiği açıklandı.Yapılacak analizlerin sonuçlanmasının ardından içme suyu çalışmalarıyla ilgili sonraki aşamalara geçileceği bildirildi.Merkez ilçeye bağlıise içme suyu sondaj çalışmalarının henüz tamamlanmadığı ve çalışmaların devam ettiği kaydedildi.Isparta İl Özel İdaresi, köylerin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte özellikle içme suyu konusunda ihtiyaç yaşayan köylerde önemli bir altyapı adımının atılması hedefleniyor.