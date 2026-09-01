Isparta’da 3 Köyde Sondaj Tamamlandı: Su Verimi Alındı

Isparta’da 3 Köyde Sondaj Tamamlandı: Su Verimi AlındıIsparta’nın Merkez ilçesine bağlı üç köyde içme suyu sondaj çalışmaları tamamlanırken, yapılan çalışmalar sonucunda su verimi alındı. Büyükkışla köyünde ise sondaj çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
KÖYDES kapsamında çalışma yürütüldü
Isparta İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 KÖYDES Programı kapsamında Merkez ilçeye bağlı Küçükgökçeli, Aliköy ve Küçükışla köylerinde içme suyu sondaj çalışmaları gerçekleştirildi.
Çalışmaların tamamlandığı üç köyde sondajlardan su verimi alındığı belirtildi.
Numuneler analiz için laboratuvara gönderildi
Sondaj çalışmalarının ardından Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından numune alma ve analiz sürecinin devam ettiği açıklandı.
Yapılacak analizlerin sonuçlanmasının ardından içme suyu çalışmalarıyla ilgili sonraki aşamalara geçileceği bildirildi.
Büyükkışla’da çalışmalar sürüyor
Merkez ilçeye bağlı Büyükkışla köyünde ise içme suyu sondaj çalışmalarının henüz tamamlanmadığı ve çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
Isparta İl Özel İdaresi, köylerin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.
Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte özellikle içme suyu konusunda ihtiyaç yaşayan köylerde önemli bir altyapı adımının atılması hedefleniyor.