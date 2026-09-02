Sevgilisinin ihbarı ekipleri harekete geçirdi: 1.90 promil...

Sevgilisinin ihbarı ekipleri harekete geçirdi: 1.90 promil...
ISPARTA
G.Tarihi: 01.09.2026 23:22
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Sevgilisinin ihbarı ekipleri harekete geçirdi: 1.90 promil

Isparta’da alkollü araç kullandığı öne sürülen genç kadın, il dışında bulunan sevgilisinin ihbarı üzerine polis ekiplerince Çünür bölgesinde durduruldu. Yapılan kontrolde sürücünün 1.90 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Isparta’da gece saatlerinde polis ekiplerini harekete geçiren ilginç bir ihbar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kent dışında bulunan bir kişi, kız arkadaşının alkollü şekilde araç kullandığını belirterek durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
İhbarın ardından ekipler, verilen bilgiler doğrultusunda aracı Çünür bölgesinde takibe aldı. Bir süre sonra durdurulan araçtaki yaklaşık 26 yaşındaki E.Ş.’nin alkol kontrolü gerçekleştirildi.

Alkol oranı 1.90 promil çıktı

Yapılan ölçümde sürücünün 1.90 promil alkollü olduğu belirlendi. Bunun üzerine trafik ekipleri tarafından yasal işlem başlatıldı.
E.Ş.’ye 25 bin TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 6 ay süreyle el konuldu.

Araç otoparka çekildi

İşlemlerin tamamlanmasının ardından otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.
Olay, alkollü araç kullanımının yol açabileceği riskleri bir kez daha gündeme getirirken, polis ekiplerinin ihbar üzerine gerçekleştirdiği uygulama ile son buldu.
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