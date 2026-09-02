Isparta’da yeni adli yıl başladı: Avukatlara yeni çalışma alanı...

Isparta’da yeni adli yıl başladı: Avukatlara yeni çalışma alanı...
ISPARTA
G.Tarihi: 01.09.2026 23:04
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Isparta’da yeni adli yıl başladı: Avukatlara yeni çalışma alanı

Isparta’da yargı camiası, 2026-2027 Adli Yılı için düzenlenen törenle yeni döneme başladı. Yeni Adliye Sarayı bahçesindeki programda adalet hizmetlerinin önemi vurgulanırken, adliye içerisinde yenilenen Avukat Bekleme Odaları da düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Yeni adli yıl için tören düzenlendi

Isparta Adliyesi ile Isparta Baro Başkanlığı tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen 2026-2027 Adli Yıl Açılış Töreni, Yeni Adliye Sarayı bahçesinde yapıldı.
Törene Isparta Baro Başkanı Av. Fatih Semiz, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Aydın Turhan, Isparta Adalet Komisyonu Başkanı Musa Talih'in yanı sıra baro yönetim kurulu üyeleri, önceki dönem baro başkanları, avukatlar, stajyer avukatlar ve adliye personeli katıldı.
Program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından adli yılın başlaması dolayısıyla protokol konuşmaları gerçekleştirildi.

Adalet vurgusu öne çıktı

Törende konuşan Baro Başkanı Av. Fatih Semiz, Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Aydın Turhan ve Adalet Komisyonu Başkanı Musa Talih, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.
Konuşmalarda adaletin etkin, hızlı ve güvenilir şekilde sağlanmasının önemine dikkat çekilirken, yeni adli yılın yargı mensupları, avukatlar, adliye çalışanları ve vatandaşlar açısından hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Avukatların kullanımına sunuldu

Adli yıl açılışının ardından Yeni Adliye Sarayı içerisinde yenilenen Avukat Bekleme Odaları için de açılış gerçekleştirildi.
Yapılan düzenlemeyle birlikte avukatların duruşma ve adliye işlemleri sırasında kullanabileceği alanlar yenilenerek daha elverişli hale getirildi. Açılan yeni alanların, avukatların adliye içerisindeki çalışma ve bekleme koşullarına katkı sağlaması bekleniyor.
Isparta'da yargı camiasını bir araya getiren program, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.
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