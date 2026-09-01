Isparta Valisi Erin’den Düşen Doğurganlık Oranları Uyarısı

Vali Erin’den Düşen Doğurganlık Oranları Uyarısı: "Isparta Türkiye Ortalamasından Daha Yaşlı Bir Şehir"

Isparta Valisi Abdullah Erin, katıldığı bir programda Türkiye genelinde ve Isparta özelinde düşüş gösteren doğurganlık oranlarına dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de Doğurganlık Hızı 1,42’ye Geriledi

Bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı, ülke genelinde 1,42 seviyesine kadar geriledi. Nüfusun yenilenme eşiğinin altında kalan bu oranların büyük bir risk oluşturduğunu belirten Vali Erin, Isparta’nın durumunun Türkiye ortalamasından da geride olduğunu vurguladı.

"Gittikçe Yaşlanan Bir Toplum Gerçeğiyle Karşı Karşıyayız"

Gelecek 30-40 yıl içinde toplumun büyük çoğunluğunun 40-50 yaş üzerine çıkacağı bir tabloya sürüklendiğimizi ifade eden Vali Erin, şu uyarılarda bulundu:

"Isparta, Türkiye ortalamasından da maalesef daha kötü durumda. Gittikçe yaşlanan ve arkası ardı gelmeyen bir nüfus yapısıyla karşı karşıyayız. 30-40 sene sonra neredeyse toplumun tamamının 40, 50, 60 yaş üzerinde olduğu bir gerçekle karşılaşacağız. Nüfus artış hızının mutlak surette geri çevrilmesine ihtiyacımız var. 1,4 civarına düşmüş olan bu doğurganlık hızıyla, millet olarak tarihin omuzlarımıza yüklediği yükü taşımamız mümkün değildir."

"Sağlıklı ve Güçlü Bir Nesle İhtiyacımız Var"

Türkiye'nin bölgesel istikrarı ve küresel hedefleri için dinamik bir nüfusa sahip olması gerektiğinin altını çizen Erin; aile yapısına, vatanına ve değerlerine bağlı gençlerin yetiştirilmesinin önemine değindi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliği ve Cumhur İttifakı'nın desteğiyle Türkiye’nin bölgesinde istikrarı temsil eden tek ülke konumunda olduğunu belirten Vali Erin, daha güçlü bir devlet ve toplum yapısı için çok sayıda çocuk yapmaya ve yetiştirmeye ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.