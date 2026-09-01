Isparta Valisi Erin’den Düşen Doğurganlık Oranları Uyarısı

Vali Erin’den Düşen Doğurganlık Oranları Uyarısı: "Isparta Türkiye Ortalamasından Daha Yaşlı Bir Şehir"

Isparta Valisi Erin’den Düşen Doğurganlık Oranları Uyarısı
ISPARTA
G.Tarihi: 31.08.2026 22:13
714840 Okunma
0
 
Vali Erin’den Düşen Doğurganlık Oranları Uyarısı: "Isparta Türkiye Ortalamasından Daha Yaşlı Bir Şehir"
 
Isparta Valisi Abdullah Erin, katıldığı bir programda Türkiye genelinde ve Isparta özelinde düşüş gösteren doğurganlık oranlarına dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu.
 
Türkiye’de Doğurganlık Hızı 1,42’ye Geriledi
 
Bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı, ülke genelinde 1,42 seviyesine kadar geriledi. Nüfusun yenilenme eşiğinin altında kalan bu oranların büyük bir risk oluşturduğunu belirten Vali Erin, Isparta’nın durumunun Türkiye ortalamasından da geride olduğunu vurguladı.
 
"Gittikçe Yaşlanan Bir Toplum Gerçeğiyle Karşı Karşıyayız"
 
Gelecek 30-40 yıl içinde toplumun büyük çoğunluğunun 40-50 yaş üzerine çıkacağı bir tabloya sürüklendiğimizi ifade eden Vali Erin, şu uyarılarda bulundu:
 
"Isparta, Türkiye ortalamasından da maalesef daha kötü durumda. Gittikçe yaşlanan ve arkası ardı gelmeyen bir nüfus yapısıyla karşı karşıyayız. 30-40 sene sonra neredeyse toplumun tamamının 40, 50, 60 yaş üzerinde olduğu bir gerçekle karşılaşacağız. Nüfus artış hızının mutlak surette geri çevrilmesine ihtiyacımız var. 1,4 civarına düşmüş olan bu doğurganlık hızıyla, millet olarak tarihin omuzlarımıza yüklediği yükü taşımamız mümkün değildir."
"Sağlıklı ve Güçlü Bir Nesle İhtiyacımız Var"
 
Türkiye'nin bölgesel istikrarı ve küresel hedefleri için dinamik bir nüfusa sahip olması gerektiğinin altını çizen Erin; aile yapısına, vatanına ve değerlerine bağlı gençlerin yetiştirilmesinin önemine değindi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliği ve Cumhur İttifakı'nın desteğiyle Türkiye’nin bölgesinde istikrarı temsil eden tek ülke konumunda olduğunu belirten Vali Erin, daha güçlü bir devlet ve toplum yapısı için çok sayıda çocuk yapmaya ve yetiştirmeye ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta’da 3 Köyde Sondaj Tamamlandı: Su Verimi Alındı
Uluborlu Belediyesi'nden Yaşam Kalitesini Artıran Çalışmalar...
Isparta Valisi Erin’den Düşen Doğurganlık Oranları Uyarısı
Isparta'da Bankacılık Verileri Açıklandı: Tasarruf Miktarı Kredileri Aştı
Altın Fiyatlarında Sert Düşüş: Fed Söylemleri Piyasaları Hareketlendirdi
Isparta’da Gülkent Anadolu Lisesi Yeniden İnşa Ediliyor
Vatandaşlık maaşı ne zaman geliyor? İşte yeni destek sistemi
Sular Çekildi: Isparta’nın "Batık Köyü" Yeniden Gün Yüzüne Çıktı
Isparta’da Mimar Sinan Caddesi’nde Zincirleme Kaza
Isparta’da Araçta Mahsur Kalan Yavru Kedi Kurtarıldı
Isparta’da 30 Ağustos Coşkusu: Fener Alayı ve Kubat Konseri
Milletvekili Gökgöz’den Isparta'da Yatırımcıya Çağrı: "Gayrimenkul Almanın Tam Zamanı!"
Isparta’da Sokak Ortasında Hareketsiz Bulundu! Ekipler Sevk Edildi
Isparta’da Şehir Hastanesi Karşısında Trafodan Duman Yükseldi
Isparta’da unutulmaz 30 Ağustos kutlaması: Binlerce kişi Funda Arar’la coştu
Son dakika: Isparta’da düğün çıkışında kavga iddiası..
Isparta’nın Can Damarı Eğirdir Gölü TBMM Gündemine Taşındı
Isparta’da Kontakt Lens Kullananlar Dikkat: Uzmandan Önemli Uyarılar...
MHP Isparta’da Kongre Heyecanı: Osman Gülay Yeniden İl Başkanı Seçilerek Güven Tazeledi
Isparta’dan İktidara Yüksek Sesli Çağrı: "Kamu Çalışanına Ek Zam ve Refah Payı Şart!"
Türkiye’nin Dış Borcu Rekor Seviyeye Ulaştı: Isparta Sokak Röportajında Farklı Tepkiler
Isparta'da eski Sanayi’de yangın!
Isparta'da hurda araçlar yol sorununa dönüştü
Isparta’ya 106 yeni doktor kadrosu
Uluborlu-Senirkent yolunda feci kaza: Uzman Çavuş hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

Ölmeden önce görülesi yerlerÖlmeden önce görülesi yerler
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Yurdum insanı ve güldüren mekan isimleriYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
Ölmeden önce görülesi yerlerEn komik halleriyle 'yurdum insanları'ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
MHP Isparta’da Kongre Heyecanı: Osman Gülay Yeniden İl Başkanı Seçilerek Güven Tazeledi
MHP Isparta’da Kongre Heyecanı: Osman Gülay Yeniden İl Başkanı Seçilerek Güven Tazeledi
Isparta’da unutulmaz 30 Ağustos kutlaması: Binlerce kişi Funda Arar’la coştu
Isparta’da unutulmaz 30 Ağustos kutlaması: Binlerce kişi Funda Arar’la coştu
Isparta’dan İktidara Yüksek Sesli Çağrı:
Isparta’dan İktidara Yüksek Sesli Çağrı: "Kamu Çalışanına Ek Zam ve Refah Payı Şart!"
Isparta’da Asfalt Seferberliği: Gölcük Caddesi Baştan Sona Yenileniyor!
Isparta’da Asfalt Seferberliği: Gölcük Caddesi Baştan Sona Yenileniyor!