Isparta’da “dur” ihtarına uymadı, alkollü yakalandı

Polisten Kaçtı! Alkollü Sürücü Kısa Sürede YakalandıIsparta’da gece saatlerinde polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü, ekiplerin takibi sonucu kısa sürede yakalandı.
Polis ekipleri peşine düştüOlay, Isparta’nın Yenice Mahallesi 2537 Sokak’ta gece saat 03.13 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre motosiklet sürücüsü Ç.E., polis ekiplerinin kontrolü sırasında “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Polis ekipleri, kaçan motosiklet sürücüsünün peşine düştü. Yapılan takip sonucunda sürücü kısa süre içerisinde yakalandı.
1.30 promil alkollü çıktıEkipler tarafından yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Ç.E.’nin 1.30 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Sürücüye alkollü araç kullanmak ve diğer ihlaller kapsamında toplam 25 bin TL idari para cezası uygulandı. Ehliyetine ise 6 ay süreyle geçici olarak el konuldu.
Motosiklet otoparka çekildiİşlemlerin ardından motosiklet, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.
Polis ekiplerinin gece saatlerinde gerçekleştirdiği denetim ve takip çalışmaları sürerken, olayla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.