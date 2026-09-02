Isparta’da “dur” ihtarına uymadı, alkollü yakalandı

Polisten Kaçtı! Alkollü Sürücü Kısa Sürede Yakalandı

Polis ekipleri peşine düştü

1.30 promil alkollü çıktı

Motosiklet otoparka çekildi

Isparta’da gece saatlerinde polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü, ekiplerin takibi sonucu kısa sürede yakalandı.Olay, Isparta’nıngece saat 03.13 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre motosiklet sürücüsü Ç.E., polis ekiplerinin kontrolü sırasında “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.Polis ekipleri, kaçan motosiklet sürücüsünün peşine düştü. Yapılan takip sonucunda sürücü kısa süre içerisinde yakalandı.Ekipler tarafından yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Ç.E.’ninolduğu tespit edildi.Sürücüye alkollü araç kullanmak ve diğer ihlaller kapsamında toplamuygulandı. Ehliyetine iseİşlemlerin ardından motosiklet, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.Polis ekiplerinin gece saatlerinde gerçekleştirdiği denetim ve takip çalışmaları sürerken, olayla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.