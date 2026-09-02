Sigortacılıkta Tek Merkez Dönemi: Alo 193 Hizmete Girdi

Sigortacılıkta Tek Merkez Dönemi: Alo 193 Hizmete Girdi
ISPARTA
G.Tarihi: 02.09.2026 00:05
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Sigortacılıkta Tek Merkez Dönemi: Alo 193 Hizmete Girdi
 
Trafik ve Kasko Sigortalarında Hasar Bildirimi Kolaylaştı
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafikte milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli bir adımı hayata geçirdi. Kasko ve zorunlu trafik sigortalarında kaza sonrası bildirim süreçlerini tek bir çatı altında toplayan "Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi" resmen hizmete başladı. Yeni uygulamayla birlikte sürücüler, kaza anında sigorta şirketlerinin iletişim numaralarını tek tek arama zahmetinden kurtuluyor.
 
Değer Kaybı İstismarlarına Karşı 5 Maddelik Eylem Planı
Devreye alınan bu sistem, trafik sigortalarında sıkça yaşanan değer kaybı uyuşmazlıklarını çözmek ve sektördeki suistimallerin önüne geçmek amacıyla hazırlanan 5 maddelik eylem planının son halkasını oluşturuyor. Uygulamanın temel hedeflerinden biri de kaza sonrasında araç sahiplerine ulaşarak vekalet toplamaya çalışan yasa dışı takipçi odakların faaliyetlerini engellemek.
 
Şikayetler Doğrudan Merkez Üzerinden İletilebilecek
Alo 193 hattı, sadece kaza ve hasar ihbarı için değil, aynı zamanda sürücülerin haklarını koruyan bir denetim mekanizması olarak da çalışacak. Sürücüler, süreç boyunca karşılaştıkları ve kendilerini mağdur ettiğini düşündükleri yasa dışı uygulamalara dair şikayetlerini bu hat üzerinden doğrudan yetkili makamlara iletebilecek.
 
Kaza Tespiti Tutanağı Düzenleme Yükümlülüğü Sürüyor
Merkeze yapılan ihbarlar, kaza sonrası tutulması gereken resmi evrakların yerini almıyor. Sürücülerin kaza yerinde Kaza Tespiti Tutanağı doldurma zorunluluğu aynen devam ediyor. İhbar işlemi Alo 193 üzerinden tamamlandıktan sonraki eksper ataması, hasar tespiti ve tazminat ödemesi gibi teknik süreçler yine ilgili sigorta şirketi tarafından yürütülecek.
 
Yaralanmalı Kazalarda İlk Adres 112 Acil Çağrı Merkezi
Yetkililer, Alo 193’ün bir acil yardım veya sağlık hattı olmadığının altını çiziyor. Yaralanmalı veya can kaybının yaşandığı olaylarda öncelikle 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranması gerektiği, Alo 193’ün ise yalnızca maddi hasarlı süreçlerin yönetiminde devreye gireceği hatırlatılıyor.
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