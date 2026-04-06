isparta-oto-ekspertiz

Isparta Gül Festivali İçin Geri Sayım Başladı: Görsel Şölen mi, Esnaf İçin Yük mü?

Isparta Gül Festivali'nin Tarihi Belli Oldu: Eski Otogar Bölgesi'nde Heyecanlı Bekleyiş ve "Kira" Tartışması

Isparta Gül Festivali İçin Geri Sayım Başladı: Görsel Şölen mi, Esnaf İçin Yük mü?
ISPARTA
G.Tarihi: 05.04.2026 13:35
0
isparta-oto-ekspertiz-raporu

Isparta Gül Festivali’nin Tarihi Belli Oldu: Eski Otogar Bölgesi’nde Heyecanlı Bekleyiş ve "Kira" Tartışması

Isparta’nın dünya çapında ses getiren geleneksel Gül Festivali için takvim netleşti. 5-6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan festivalin adresi yine Eski Otogar Bölgesi olurken, artan stant kiraları yerel üreticinin tepkisini çekmeye devam ediyor.

ISPARTA – Türkiye’nin gül bahçesi Isparta, yılın en önemli kültürel ve ekonomik etkinliğine hazırlanıyor. Şehrin sembolü olan gülün tanıtımı ve turizm potansiyelinin artırılması amacıyla düzenlenen Isparta Gül Festivali, bu yıl 5-6-7 Haziran tarihlerinde kapılarını açacak.

Festivalin Kalbi Yine "Eski Otogar"da Atacak

Hazırlıkları tüm hızıyla süren organizasyonun, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Eski Otogar Bölgesi’nde kurulması planlanıyor. Festival alanında kurulacak devasa stantlarda esnaf ürünlerini sergileme imkanı bulurken; ziyaretçiler kentin yöresel lezzetlerini, gül sularını, parfümlerini ve meşhur gül reçellerini yerinde deneyimleme fırsatı yakalayacak. 3 gün sürecek etkinlik boyunca konserler ve atölye çalışmalarıyla Isparta sokakları gül kokusuyla dolup taşacak.

"Yerel Üretici mi, Organizatör mü Korunuyor?"

Haberin sevindirici detaylarına rağmen, perde arkasında ciddi bir "maliyet" krizi yaşanıyor. Bazı gül üreticileri ve yerel esnaflar, festival alanındaki stant kiralarının fahiş rakamlara ulaştığını dile getirerek tepki gösteriyor.

Üreticilerin en büyük eleştirisi ise organizasyonun yönetim biçimine yönelik. Kamuoyunda şu sorular yanıt bekliyor:

  • Belediye mi kiralıyor? Isparta Belediyesi, yerel esnafı korumak adına stantları doğrudan ve uygun maliyetle mi tahsis ediyor?

  • Aracı kurum iddiası: Yoksa festival alanı komple bir organizasyon firmasına (organizatöre) devredilip, bu firmanın kar hırsıyla fiyatlar yukarı mı çekiliyor?

Üretici Şeffaflık Bekliyor

Kendi tarlasından topladığı gülü işleyen küçük üreticiler, "Kendi şehrimizin festivalinde yer bulabilmek için fahiş paralar ödemek zorunda kalmamalıyız. Alan bir firmaya toptan verilip üzerinden rant mı devşiriliyor?" diyerek belediyeden açıklama bekliyor. Festivalin sadece eğlence değil, aynı zamanda Isparta esnafına gerçek anlamda destek olması gerektiği vurgulanıyor.

Şehrin turizm ekonomisine can suyu olması beklenen festivalin detaylı programının, önümüzdeki günlerde belediye tarafından resmen kamuoyuna duyurulması öngörülüyor.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

