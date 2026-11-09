Yazılı Kanyon’da 2 yabancı uyruklu kişi mahsur kaldı
Isparta’nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon’da iki yabancı uyruklu vatandaşın mahsur kaldığı bildirildi. İhbar üzerine AFAD ve sağlık ekipleri harekete geçerken, bölgede kurtarma çalışması başlatıldı.
Isparta’nın önemli doğal güzelliklerinden Yazılı Kanyon’da akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kanyonda bulunan iki yabancı uyruklu vatandaşın mahsur kaldığı öğrenildi.
Olayın bildirilmesinin ardından AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Mahsur kalan vatandaşlara ulaşılması ve güvenli şekilde kurtarılması amacıyla çalışma başlatıldı.
Ekipler bölgeye doğru yola çıktı
Kurtarma ekiplerinin saat 21.00 sıralarında Dereboğazı yolu üzerinden Yazılı Kanyon’a doğru hareket ettiği öğrenildi.
Bölgede kurtarma çalışmalarına ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, mahsur kalan iki kişinin sağlık durumu ve kurtarma çalışmalarının sonucu hakkında henüz net bilgi bulunmuyor.
Olayla ilgili yeni bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir.
GÜNCELLEME: Mahsur kalan 2 Polonyalı AFAD tarafından kurtarıldı
Isparta’nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon’da mahsur kalan Polonya uyruklu 2 kişi, AFAD ekiplerinin gerçekleştirdiği kurtarma çalışması sonucunda kurtarıldı. Akşam saatlerinde başlatılan çalışmaların ardından mahsur kaldıkları bölgeden güvenli şekilde çıkarılan iki kişinin kurtarılmasıyla operasyon tamamlandı.