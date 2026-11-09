Yazılı Kanyon’da 2 yabancı uyruklu kişi mahsur kaldı Isparta Sütçüler’deki Yazılı Kanyon’da iki yabancı uyruklu vatandaş mahsur kaldı. AFAD ve sağlık ekipleri kurtarma çalışması için bölgeye sevk edildi.