ITSO’dan Katar’a Ticaret Atağı: Yeni İşbirlikleri Kuruldu

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO), Katar’da önemli iş görüşmelerine imza attı. ITSO Başkanı Metin Çelik’in liderliğindeki 26 kişilik heyet, 7-10 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen Türkiye-Katar İş Forumu kapsamında Katar’daki iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

İş Birliği Görüşmeleri ve Yeni Fırsatlar

Turizm, gıda, inşaat, sağlık, tarım, lojistik, tıbbi malzemeler, makine ve endüstriyel yatırımlar gibi farklı sektörlere yönelik düzenlenen forumda, Isparta ve Katar arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi hedeflendi.

Heyet, Katar-Türk Sanayi ve Ticaret Merkezi Başkanı Veysel Şeker, Asya Arap Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Saad Al Dabbagh ve Katar Expo Başkanı Anas Al Quazani gibi önemli isimlerle birebir toplantılar gerçekleştirdi. Görüşmelerde, özellikle tarım, inşaat, teknoloji ve gıda sektörlerine odaklanılarak yeni pazar fırsatları değerlendirildi.

Katkılar ve Öne Çıkan Sektörler

Toplantılarda, Isparta’nın öne çıkan ürünlerinin Katar pazarında daha fazla yer bulması için stratejiler geliştirildi. İş birliği fırsatları tarım, gıda ve teknoloji sektörlerinde yoğunlaşırken, Katar’ın stratejik konumu ve büyüyen ekonomisi sayesinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması hedeflendi.

Başkan Çelik’ten Önemli Açıklamalar

ITSO Başkanı Metin Çelik, bu temasların Isparta’nın ihracat potansiyelini artıracağını ve bölge ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını belirtti. Başkan Çelik, “Katar, Isparta’nın ürünleri için önemli bir pazar. Bu tür organizasyonlar, hem yeni iş birlikleri hem de ekonomik büyüme adına kritik öneme sahip” dedi.



















