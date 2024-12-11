Kahraman Şehitlerimiz Memleketlerine Uğurlandı

Isparta’da eğitim uçuşu sırasında düşen Kara Havacılık Okul Komutanlığı helikopterinde şehit olan 6 kahraman askerimiz, düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı.

Süleyman Demirel Havalimanı'nda gerçekleşen törene; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuvvet Komutanları, Isparta Valisi Abdullah Erin, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, milletvekilleri, şehitlerimizin yakınları, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören Detayları

Tören, şehitlerimizin naaşlarının Süleyman Demirel Havaalanı’na getirilmesiyle başladı. Kahramanlarımızın öz geçmişleri okunarak saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve Isparta İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından dua edildi.

Memleketlerine Uğurlandılar

Türk bayrağına sarılı naaşlar, silah arkadaşlarının omuzlarında taşınarak törenin ardından uçaklarla memleketlerine uğurlandı.

Tuğgeneral İsa Baydilli : Kayseri

: Kayseri Teğmen Mustafa Atakan Dut : Aydın

: Aydın Teğmen Tunahan Dağlı : Samsun

: Samsun Teğmen Ceyhun Kalyoncu : Rize

: Rize Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek : Nevşehir

: Nevşehir Astsubay Çavuş Taha Nergis: Erzurum

Bu acı olayda şehadet mertebesine ulaşan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, ordumuza ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Mekanları cennet olsun.







































































