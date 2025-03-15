Isparta Geleneksel El Sanatları Festivali Başladı

Ne oldu?

Isparta Geleneksel El Sanatları Festivali başladı. Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Isparta Belediyesi iş birliğinde düzenleniyor.

Nerede gerçekleşiyor?

Festival, Isparta’da düzenleniyor ve farklı etkinlik alanlarında gerçekleştiriliyor.

Ne zaman başladı ve ne kadar sürecek?

Festivalin açılışı bugün yapıldı ve etkinlikler üç gün boyunca devam edecek.

Kimler katıldı?

Festivalin açılışına Isparta Valisi Abdullah Erin, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Neden önemli?

Festival, kültürel mirasın korunmasını ve geleneksel el sanatlarının gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyor. Türkiye’nin farklı illerinden gelen 27 sanatkâr, mozaik, seramik, tezhip, tespih yapımı, dericilik ve cam işçiliği gibi geleneksel sanat dallarında eserlerini sergiliyor.

Nasıl gerçekleşiyor?

Festival süresince sanatçılar, geleneksel el sanatlarını sergiliyor ve ziyaretçilere atölye çalışmaları sunuyor. Etkinlik alanlarında sergiler düzenlenirken, halkın el sanatlarını yakından tanıması sağlanıyor.

Vali Erin’den Kültürel Miras Vurgusu

Festivalin açılışında konuşan Isparta Valisi Abdullah Erin, etkinliğin kültürel mirasa katkısına dikkat çekerek, “Bu festival, geleneksel el sanatlarımızın yaşatılması açısından büyük bir öneme sahip. Halk kültürü, toplumun tarih boyunca biriktirdiği en değerli miraslardan biridir. Bu sanatlarımızı geleceğe taşımak için modern dünyaya uyumlu hale getirmeli ve gençlerimizi teşvik etmeliyiz” dedi.

Sanatkârlardan Büyük İlgi

Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen 27 sanatkâr, festival kapsamında eserlerini sergiliyor. Mozaikten tezhip sanatına, dericilikten cam işçiliğine kadar birçok el sanatı dalında atölye çalışmaları düzenleniyor.

Festival Üç Gün Sürecek

Isparta Geleneksel El Sanatları Festivali, üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Kültürel mirasa ilgi duyan herkesin katılımına açık olan etkinlikler, geleneksel sanatların yaşatılmasına katkı sağlıyor.







