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FETÖ Firarisi Eski Isparta Emniyet Müdürü Ankara’da Yakalandı

FETÖ Firarisi Eski Isparta Emniyet Müdürü Ankara’da Yakalandı
ISPARTA
G.Tarihi: 15.03.2025 17:52
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FETÖ Firarisi Eski Isparta Emniyet Müdürü Ankara’da Yakalandı

Isparta’nın eski Emniyet Müdürü ve MİT tırlarının Adana’da durdurulduğu dönemde Adana İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan FETÖ üyesi Ahmet Zeki Gürkan, Ankara’da saklandığı evde yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürkan’ın düzenlenen operasyonla ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Ankara İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timlerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucu, Gürkan’ın Ankara Yenimahalle’de saklandığı evde yakalandığını belirtti.

Kesinleşmiş 8 Yıl 5 Ay Hapis Cezası

FETÖ üyesi olduğu tespit edilen Gürkan’ın, devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek, istihbarat faaliyetleriyle ilgili belgeleri elde etmek, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ifade edildi. Gürkan’ın ayrıca ByLock kullanıcı listesinde yer aldığı ve kamu görevinden ihraç edildiği belirtildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonu koordine eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve Ankara Valisi Vasip Şahin’i tebrik ederek, "FETÖ’cüleri tek tek yakalayacağız." mesajını paylaştı.

 

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