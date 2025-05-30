Sav Belediyesi’nden Sosyal ve Hizmet Altyapısına Yeni Yatırımlar

Sav Belediyesi, vatandaşların sosyal yaşamı ve belediye hizmetlerini güçlendirecek projelerine hız kesmeden devam ediyor. Belediye tarafından başlatılan düğün salonu ve kademe tesisi inşaatları tüm hızıyla sürüyor.

Belediyenin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Belediyemiz tarafından yapımı devam eden düğün salonu ve kademe tesisi çalışmaları aralıksız devam etmektedir” denildi.

Modern Düğün Salonu ve Yeni Kademe Tesisi Yolda

Aşağı Mahalle Devrent Caddesi üzerinde yükselen modern düğün salonu, tamamlandığında düğün, nişan gibi özel organizasyonların yanı sıra çeşitli kültürel ve toplumsal etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Öte yandan yapımı süren kademe tesisi ise belediyeye ait araç ve ekipmanların daha düzenli ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak. Böylece belediye hizmetlerinin daha hızlı ve etkili yürütülmesi amaçlanıyor.

Sav’a Değer Katacak Projeler

Sav Belediye Başkanı Mustafa Avşar, her iki projenin de kısa süre içerisinde tamamlanarak halkın kullanımına sunulacağını belirtti. Başkan Avşar, “Kasabamızın yaşam kalitesini artıracak hizmetleri birer birer hayata geçiriyoruz. Sav halkına yakışır projelerle yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.