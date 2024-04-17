Açık Alanlarda Kene Tehlikesine Dikkat! Uzmanlar Uyarıyor

Havaların ısınmasıyla birlikte, piknik gibi açık alan etkinliklerine olan talep artarken, uzmanlar kene tehlikesine karşı vatandaşları uyarıyor. Açık havada vakit geçirirken kene saldırılarına karşı önlem almak önemli.

Uzmanlar, kene tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyorlar. Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelere giderken, vücudu örten giysilerin tercih edilmesi önemli. Ayrıca, pantolon paçalarının çorapların içine sokulması ve açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi öneriliyor.

Keneyle ilk müdahale de büyük önem taşıyor. Eve dönüldüğünde, kişinin ve çocuklarının vücudu (kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası gibi) kontrol edilmeli. Eğer kene bulunursa, çıplak elle dokunmadan en yakından tutularak uygun bir malzemeyle (bez, naylon poşet, eldiven gibi) çıkarılmalıdır.

Uzmanlar, keneyi çıkaramayan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna başvurmasını tavsiye ediyorlar. Erken müdahale, hastalık bulaşma riskini azaltır.

Kenenin bulaşma yolları da göz önünde bulundurulmalıdır. Hayvanların veya hasta kişilerin kan, doku veya vücut sıvılarına korunmasız temas sonucu da bulaşabilir. İnkübasyon süresi kenenin tutunmasından sonra genellikle 1-3 gün arasındadır.

Vatandaşlar, uzmanların uyarılarını dikkate alarak, açık alanlarda kene tehlikesine karşı tedbirli olmalıdır.