15 TEMMUZ KONULU KİTAP SERGİSİ ETKİNLİĞİ

15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmasına, unutturulmasına ve bu ihanetin üzerinin örtülmesine izin verilmemesi adına Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Isparta’da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz ve İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy konulu kitap sergisi düzenlendi.Halil Hamit Paşa Halk Kütüphanesinde açılan ve hain FETÖ terör örgütü üyelerinin devleti ele geçirme planlarının deşifre edildiği kitaplar ile devletin birlik ve bütünlüğü adına canlarını seve seve fedan kahramanlarımızın anlatıldığı sergiyi Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ziyaret ederek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer’den bilgi aldı.Vali Seymenoğlu kitap sergisini aileleri ile birlikte gezmeye gelen çocuklar ile de bir süre sohbet etti.Serginin 1 hafta süreyle açık kalacağını söyleyen Isparta Halil Hamit Paşa Halk Kütüphanesi Müdür Yardımcısı Semra Akça, 15 temmuz milli birlik ve demokrasi günü etkinlikleri kapsamında karma bir sergi düzenlendiklerini belirtti.Bunun yanında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü gezici kütüphanesi 30 Ağustos tarihine kadar 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında kitapları sergilemeye devam edecek.15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmasına, unutturulmasına ve bu ihanetin üzerinin örtülmesine izin verilmemesi adına Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Isparta’da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz ve İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy konulu kitap sergisi düzenlendi.